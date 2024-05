FENECON: Feira de Negócios de Conceição terá o turismo em evidência

A terceira edição da Feira de Negócios de Conceição do Castelo (FENECON) de 2024, terá o turismo como evidência. A organização realizará diversas ações no projeto, para atrair e encantar o turista Capixaba.

O projeto, que é realizado anualmente pela Associação Comercial e Industrial de Conceição do Castelo (ACICC), acontece entre os dias 18 e 21 de julho, na área de eventos “Sanfonão”, recebendo apoio do Sebrae e Governo Federal.

Os quatro dias do evento terão entradas gratuitas e a expectativa de público é de 25 mil pessoas, com aproximadamente 150 expositores de diversos seguimentos: gastronomia, agroindústrias, artesanatos, agropecuária, moveleiros, materiais de construção, vestuário, prestadores de serviços, entre outros.

Na edição 2024, o turista vai viver o turismo de experiência e poderá vivenciar na prática o que nosso Estado possui de potencialidade. O objetivo é fomentar a cultura, música e gastronomia local, potencializando a agroindústria e o comércio.

Os projetos neste formato promovem a economia local para o eixo de desenvolvimento e, especificamente, fomentam as MPE’s por meio do consumo estimulado por apelo visual e melhoria das práticas já realizadas nos estabelecimentos.

O projeto fomenta o empreendedorismo e valoriza o agronegócio, gerando procura e consequentemente o consumo dos ingredientes típicos. Além de gerar indicadores capazes de oportunizar a captação de novos negócios e investidores, gerar oportunidades de renda, ampliar o fluxo turístico na região, valorizar a identidade gastronômica regional e local por meio de tradições e dos pratos com ingredientes típicos e qualificar o empreendimento e a diversificação de negócios e oportunidades.

Dentre as ações de experiência, a FENECON já confirmou: arborismo, alpinismo, passeio de pônei, ordenha manual de leite e colheita de morango. Estas são apenas algumas das ações que o visitante pode vivenciar na terceira edição do evento.

