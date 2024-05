Irupi: Ricardo Ferraço realiza entregas e autoriza novos investimentos

Após realizar diversas entregas na manhã desta sexta-feira (17), no município de Iúna, o governador em exercício, Ricardo Ferraço (MDB), participou pela tarde, em Irupi, de importantes entregas.

O governador em exercício, assinou a ordem de serviço para a drenagem e pavimentação da Avenida Perílio Barbosa, orçado em R$ 747.564,93. Drenagem e pavimentação da Rua Adelcio de Castro Souza, no valor de R$ 533.300,25. E realizou a assinatura da ordem de serviço para realizar a reforma e ampliação do Centro de Assistêncial Maria Giovannina Galoti – CAMAG, R$ 921.427,29.

Ferraço também entregou a obra de asfaltamento dos trechos urbanos das Rodovias ES-190 e ES-379, no valor de R$ 2.275.875,00.

Além disso, acompanhou a entrega da revitalização da Sede da Prefeitura “Mário Luiz Barbosa”. Ao lado do prefeito Edimilson Meireles e demais autoridades, inaugurou a nova Farmácia Básica e Cidadã “Carlos Roberto Lopes Coutinho”, e do Centro de Fisioterapia “Aurora Onofre Emerick”.

Ricardo realizou visitas às obras na Serra do Aventureiro e na reforma e ampliação da EMEF Professora Sônia Maria Faria Pinheiro, no município de Irupi.

