Governador do ES realiza mais investimentos em São José do Calçado

A educação de São José do Calçado vem sendo contemplada com reformas, construções de novas unidades escolares e melhorias nas já existentes.

Na Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Franco, mais de R$ 1 milhão foram investidos na reforma e ampliação da unidade.

Além das instalações, agora em perfeito estado, mais três salas foram construídas no primeiro pavimento, uma nova cozinha e refeitório, além do segundo pavimento inteiramente novo com quatro novas salas de aula. Dois banheiros também foram construídos em condições adequadas para as crianças.

Na Creche Augusta Lopes de Carvalho, R$ 1 milhão estão sendo investidos na ampliação, reforma e expansão da estrutura da unidade, além de uma grande mudança realizada com novos e amplos espaços adicionados à estrutura já existente, agora com mais salas, áreas de lanche e soneca, que farão parte da nova unidade de educação infantil.

Ainda na educação, outras duas unidades municipais estão sendo construídas: a Escola Municipal Umbelina Machado e o Centro Municipal de Educação Infantil Maria Sarriá.

No caso da Umbelina Machado, a estrutura é bem desenvolvida e conta com seis salas de aula, dois laboratórios de informática, sala de conferências, banheiros feminino e masculino, cozinha, depósito/despensa, refeitório, biblioteca, material de faxina, diretoria, secretaria, sala dos professores e área de circulação.

Em Airituba, está sendo construída a Creche Maria Sarriá Simões, que contará com quatro salas de aula, sala dos professores, sala de arquivos, brinquedoteca, cozinha, fraldário, banheiros feminino e masculino, diretoria, recepção, espaço parque e jardim, circulação e quadra, totalizando um investimento de R$ 5,5 milhões.

Já para a reforma e ampliação do Centro Municipal de Ensino Infantil (CMEI) Augusta Lopes de Carvalho, serão repassados R$ 980 mil para intervenções em dez salas de aula, banheiros, refeitório, entre outros espaços.

Com as melhorias, será possível a manutenção de 54 vagas para creche e a criação de 73 novas vagas para creche e pré-escola, totalizando 127 novas vagas na rede pública municipal.

Creche Augusta Lopes de Carvalho Creche Tia Maria Sarriá

Saúde também recebe investimentos

A saúde também vem recebendo investimentos em sua estrutura. A população conta com 26 médicos atendendo na USII, e a construção da Unidade de Atenção Primária à Saúde, no distrito do Divino Espírito Santo, eleva mais uma vez o nível da saúde em São José do Calçado.

São sete salas para atendimento e quinze salas disponíveis para a realização de diversos procedimentos médicos. Além disso, a unidade terá um grande número de especialidades disponíveis para a população da região e arredores que buscam atendimento.

Caixas secas

Outro problema que vem sendo resolvido e, por isso, recebe investimentos significativos, é a construção de três passagens molhadas e três caixas secas que já estão auxiliando na contenção das enchentes, como espécies de barragens, e de possíveis transtornos ligados à chuva.

Nessa construção foram investidos mais de R$ 4 milhões, sendo uma obra de destaque do Governo do Estado, que auxilia a cidade de São José do Calçado contra os efeitos negativos da chuva em todo o município.

Caixas secas Contensão de enchentes

Parque Industrial

O parque industrial é uma realidade no município de São José do Calçado, com investimento superior a R$ 6 milhões, disponibilizando 32 lotes para novas empresas interessadas em se instalar no município.

A construção dessas novas empresas gerará muitos empregos para os cidadãos calçadenses e até para os municípios adjacentes, fomentando a circulação de dinheiro na região e proporcionando estabilidade profissional aos cidadãos da cidade.

Regularização Fundiária

Os moradores do bairro São Domingos também foram contemplados com investimento na regularização das moradias de todas as famílias do local. Representa um avanço inédito para a garantia de segurança jurídica dos ocupantes de imóveis irregulares no Brasil, bem como para o cumprimento do direito fundamental à moradia.

O processo da Regularização Fundiária, a REURB, já está em andamento na cidade, e esses moradores terão as escrituras de suas casas em mãos, demarcadas e bem localizadas dentro do bairro, com a documentação correta de seus imóveis.

Investimentos

Áreas de lazer também fazem parte dos investimentos feitos na cidade, como é o exemplo da reforma de duas quadras nas unidades escolares Anito Gomes e Umbelina Machado, e a construção de uma quadra poliesportiva no bairro João Marcelino de Freitas.

A Quadra Poliesportiva localizada no bairro João Marcelino de Freitas será, sem dúvida, um espaço de lazer e, principalmente, um lugar que possibilitará a prática de esportes para os moradores da região, o que implica em uma melhor qualidade de vida. Nessa quadra, mais de R$ 2 milhões estão sendo investidos.

Todos esses investimentos estão levando o município de São José do Calçado a outra realidade, colocando a qualidade de vida dos cidadãos calçadenses em um novo patamar. São mais de R$ 24 milhões sendo investidos pelo Governo do Estado do Espírito Santo de forma simultânea.

Quadra Ercílio Cordeiro Quadra João Marcelino de Freitas