Grupo Innovar conquista mais uma vez o Prêmio Quality que destaca perfis inspiradores

Há 17 anos, o Grupo Innovar que atua no segmento de consultoria em Medicina e Segurança do Trabalho, prestando serviços para empresas privadas e órgãos públicos, foi reconhecida pelo trabalho realizado com excelência, promovendo saúde e qualidade de vida nos mais diversos ambientes de trabalho, com soluções inovadoras, profissionais capacitados, estratégias e processos adequados, de forma a atingir a completa satisfação do cliente.

A empresa conquistou mais uma vez o Prêmio Quality. “Me sinto muito realizado profissionalmente, pois se manter em destaque no cenário nacional é muito difícil, precisamos ter muita dedicação e amor pelo que fazemos”, destaca o diretor da empresa, Breno Simoura Nascimento. Segundo ele, ter uma equipe de profissionais altamente capacitados e atualizados com as evoluções constantes do mercado é fundamental para um atendimento humanizado e de qualidade. Todo o gerenciamento dos serviços é por software de gestão de segurança e saúde ocupacional.

Com sede em Marataízes, o Grupo está presente em diversos municípios capixabas e outros dez estados. Conta com cerca de 500 colaboradores diretos e indiretos e prepara inauguração de novas unidades na Grande Vitória e interior.

As clínicas médicas atualmente atendem em duas unidades em Cachoeiro de Itapemirim, Apiacá, Bom Jesus do Norte, Ibatiba, Alegre, Vargem Alta, Iúna, Vitória, Baixo Guandu, Aracruz, Rio Novo do Sul, duas unidades na Serra (Sede e Laranjeiras), Presidente Kennedy, Cariacica e Domingos Martins. “Sou muito grato por tudo isso, espero que possamos continuar nesse caminho, que venham muitos outros prêmios, se Deus quiser”, disse o diretor emocionado.

Serviço:

Site: https://grupo-innovar.com/

Instagram: https://instagram.com/innovargrupo?igshid=OGQ5ZDc2ODk2ZA==

E-mail: [email protected]

Telefone: (28) 3532-7733 / 3532 7726