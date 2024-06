Grupo Innovar é reconhecido pela Excelência em Gestão Empresarial

Eleito o líder em Medicina e Segurança do Trabalho no Mercosul e premiado duas vezes com o Prêmio Quality, o Grupo Innovar, que atua no segmento de consultoria em Medicina e Segurança do Trabalho, é destaque mais uma vez. Em abril, foi reconhecido pela Excelência em Gestão Empresarial.

O prêmio foi concedido pelo Instituto Cultural da Fraternidade Universal, de São Paulo, que realiza atividades sociais e presta homenagem para empresas de todo o país que tenham se destacado em seus segmentos.

A empresa MEDTRAB – Medicina e Segurança do Trabalho Ltda., que pertence ao Grupo Innovar, dirigida pelo diretor-presidente, Breno Simoura Nascimento, foi reconhecida pelo trabalho em seu segmento.

Esse reconhecimento é concedido às empresas que apresentem uma gestão de qualidade, planejamento, aprimoramento de seus produtos e serviços, sempre buscando uma melhor qualidade de vida para todos.

“Parabenizamos o conceituado Grupo Innovar, através de seu presidente Breno Simoura Nascimento, por essa justa conquista: ser reconhecida nacionalmente por sua Excelência em Gestão Empresarial no ano de 2024”, disse Valdeci Augusto de Oliveira, diretor-presidente do Instituto Cultural da Fraternidade Universal.

Para o diretor-presidente do Grupo Innovar, essa premiação reforça o compromisso da empresa em atender com excelência e responsabilidade. “É uma honra receber esse prêmio pelo segundo ano consecutivo. Já estamos no 8º ano como a melhor empresa do Brasil, e isso reforça que estamos no caminho certo, mantendo nosso alto padrão de prestação de serviço”, completa Breno Simoura Nascimento.

Premiações

No mês de abril do ano passado, o Grupo Innovar conquistou, pela segunda vez consecutiva, o Prêmio Quality como a melhor empresa de Medicina e Segurança do Trabalho do Mercosul.

O Prêmio Quality é uma premiação internacional, instituída em 1951, no Japão. Realizada pela Latin American Quality Institute (LAQI), a 16ª edição do especial “LAQI Impact Summit – Brazil 2023″ traz como tema central as práticas de ESG (Ambiental, Social e Governança) e vai reunir mais de 500 líderes empresariais para referendar organizações e profissionais que se destacam pela qualidade dos produtos e serviços.

Em dezembro do ano passado, pelo 7º ano consecutivo, o Grupo Innovar foi premiado como a melhor empresa do Brasil no segmento, recebendo o Prêmio Internacional Quality Company. A premiação foi concedida pelo ICQ.

Grupo Innovar

Com sede em Marataízes, no Sul do Espírito Santo, o Grupo Innovar tem 18 anos de atuação no mercado e está presente em 11 Estados do Brasil, levando para seus clientes as melhores e mais atuais metodologias do mercado.

Além da sede em Marataízes, a empresa possui unidades em: Cachoeiro de Itapemirim, Vitória, Alegre, Apiacá, Aracruz, Baixo Guandu, Ibatiba, Iúna e Vargem Alta.

A Innovar é especializada em consultoria nas áreas de Medicina e Segurança do Trabalho e conta com três unidades móveis de saúde ocupacional, com realização de raio-X digital; uma unidade móvel de treinamentos, cursos com capacidade para 21 pessoas e uma unidade móvel de avaliações ambientais. Todas com ambientes climatizados e máximo conforto para atender os clientes.

A empresa atende ramos diferentes da indústria, serviços e órgãos públicos para adequação à legislação, capacitação de colaboradores e apoio técnico especializado para preservação da saúde e prevenção de acidentes. Também conta com profissionais da Medicina e da Enfermagem do Trabalho, além de socorristas, psicólogos, radiológicos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas ocupacionais, engenheiros de Segurança do Trabalho, no Combate a Incêndio e Pânico e Ergonomia Ocupacional.

Entre os serviços prestados estão: elaboração e coordenação do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), exames complementares, admissionais e demissionais; bem como realiza avaliação clínica, exames laboratoriais, audiometria, perícia médica, treinamentos e palestras.

Também tem competência para elaborar o Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), o Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho (LTCAT), os laudos de insalubridade e periculosidade e está altamente preparada para os envios do e-Social.

