Há quase 3 meses em Cachoeiro, Ubiz Car realiza 1 mil corridas por dia

Desde o dia 23 de junho operando em Cachoeiro de Itapemirim, a Ubiz Car tem comemorado os números: a empresa chega a realizar 1 mil corridas por dia, confirmando a proposta inicial de oferecer aos clientes seriedade, profissionalismo e segurança durante as viagens.

Para Marcus Túlio, franqueado da Ubiz Car Cachoeiro de Itapemirim, o início dos serviços na cidade foi realmente um sucesso. “A cidade tem entendido a seriedade e o propósito profissional da Ubiz Car, e tem atendido perfeitamente as expectativas da empresa”, disse.

“A principal característica da Ubiz Car é ser 100% transparente em tudo, e assim somos desde o início, e sempre seremos, pois faz parte de nosso DNA. Prometemos a menor taxa jamais vista para os motoristas, e cumprimos”, continua Marcus Túlio.

O franqueado conversou com o AQUINOTICIAS.COM e contou sobre os próximos investimentos da empresa no município, e quais os planos para os próximos meses. Confira!

Aqui Notícias – Qual o balanço desses primeiros meses da Ubiz Car em Cachoeiro? A cidade tem correspondido às expectativas da empresa?

Marcus Túlio – O lançamento oficial da Ubiz Car em Cachoeiro foi dia 23 de junho. Organizamos, junto aos órgãos fiscais oficiais competentes, uma carreata pelas principais ruas do centro, com mais de 100 motoristas do aplicativo. Além disso, personagens de animação da Disney também proporcionaram entretenimento para as crianças e os adultos. O início foi realmente um sucesso, recorde de lançamento de cidades da Ubiz Car Brasil, chegando a cerca de 1 mil corridas por dia. A cidade tem entendido a seriedade e o propósito profissional da Ubiz Car, e tem atendido perfeitamente as expectativas da empresa, tida como o aplicativo de mobilidade urbana que está fazendo coisas que jamais foram feitas por qualquer outra empresa na cidade (isso são depoimentos dos próprios motoristas), e tida também como o melhor aplicativo, que jamais passou pela cidade, em termos de atendimento, tanto por parte dos motoristas quanto por parte do atendimento de nossa central (isso são depoimentos dos próprios clientes/passageiros).

AN – A Ubiz Car se destaca pelo fato de não cancelar corridas, o que gera mais segurança e satisfação. O que é passado aos motoristas? Como a empresa conseguiu coibir esse cancelamento de viagens?

Marcus Túlio – Antes de entrar em Cachoeiro, a Ubiz Car buscou entender as necessidades dos motoristas e passageiros, e está em constante atenção e adaptação à realidade da cidade. O cancelamento de corridas, tanto por parte dos motoristas quanto por parte dos passageiros, é um dos principais, senão o principal, desafio de todos eles (motoristas e passageiros). Para coibir estes cancelamentos, nós da Ubiz Car focamos no conceito de que ‘satisfação gera satisfação’, e estamos sempre repassando aos nossos motoristas parceiros a importância e necessidade de manter o compromisso primordial que eles têm com a Ubiz Car e com os clientes passageiros, que é atender, sempre que possível, as chamadas de corridas solicitadas, com agilidade, cordialidade e segurança. De modo análogo, conseguimos também mostrar aos nossos clientes passageiros que eles podem sempre contar com a Ubiz Car como seu aplicativo nº 1 de Cachoeiro de Itapemirim, sem a preocupação se suas corridas serão aceitas ou não. Assim, conseguimos fazer com que essa ‘engrenagem’ gire sempre em perfeita harmonia.

AN – A empresa tem cumprido o que prometeu quando chegou à cidade e isso tem refletido na quantidade de corridas durante o dia?

Marcus Túlio – A principal característica da Ubiz Car é ser 100% transparente em tudo, e assim somos desde o início e sempre seremos, pois faz parte de nosso DNA. Prometemos a menor taxa para os motoristas e cumprimos. Prometemos preços justos aos clientes/passageiros e cumprimos. Prometemos um serviço diferenciado de humanização, cordialidade, qualidade e segurança, e cumprimos. O reflexo disso se vê através da curva acentuada de números de corridas, seja durante o dia de semana, à noite, final de semana ou feriado, a Ubiz Car sempre está presente.

AN – Já são quantos motoristas cadastrados? Como está o funcionamento em Cachoeiro?

Marcus Túlio – À primeira vista pode soar um pouco ‘estranho’ ou ‘indiferente’, mas a Ubiz Car não é para qualquer motorista, assim como também não é para qualquer passageiro. A Ubiz Car tem uma metodologia única e humanizada de atuar literalmente de mãos dadas com aqueles motoristas que abraçam o aplicativo, e com os clientes/passageiros, que sabem reconhecer um atendimento de melhor qualidade. A empresa é exatamente para estes motoristas e clientes/passageiros. A Ubiz Car tem atualmente em sua plataforma 314 motoristas parceiros ativos e fazendo corridas diariamente, e mais 207 motoristas em uma fila de espera aguardando ativação. Temos um critério firme e eficiente de análise e ativação de cadastros de motoristas, inclusive, fazemos periodicamente vistorias de checkup de veículos para os principais itens de segurança, entre outros. A Ubiz Car já instalou seu escritório físico na cidade, e o funcionamento da operação do negócio está a todo vapor, e em constante evolução diária.

AN – Quais os projetos futuros da Ubiz Car para Cachoeiro de Itapemirim e o Sul do Espírito Santo?

Marcus Túlio – Apesar de ter iniciado as operações em Cachoeiro de Itapemirim há pouco mais de dois meses, a Ubiz Car tem tido resultados incríveis na cidade, e planeja voos cada vez mais altos. Tempos planos de marketing constante e planos de parcerias futuras, que estão sendo desenvolvidas e a cidade poderá ver com o passar dos meses. No Espírito Santo, atualmente a Ubiz Car está presente em duas cidades do Sul: Cachoeiro e Guarapari, e uma cidade do Norte: Linhares. Estamos construindo um projeto de expansão para todo o Espírito Santo.