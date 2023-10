HIFA promove Dia das Crianças lúdico com floresta encantada e bichinhos elétricos

Um Dia das Crianças pra lá de especial. Isso porque no dia 12 de outubro, os pacientes mirins que aguardam por cirurgia no HIFA Aquidaban trocaram as macas e paredes gélidas do corredor do hospital por uma verdadeira floresta encantada. E não para por aí, eles passaram a ser transportados para o centro cirúrgico em cima de bichinhos elétricos, uma forma divertida que também contribui para diminuir a tensão entre os pequenos. A iniciativa faz parte do projeto Caminho Melhor, uma parceria do HIFA com o Sicredi.

Para iniciar oficialmente e descerrar a placa inaugural, participaram do ato, o superintendente do HIFA, Jailton Pedroso, os representantes do Sicredi, César Augusto Butzen, Gerente Regional de Desenvolvimento e Fabrício de Oliveira Franco, Gerente da Agência e a Laislany, de 9 aninhos representando todas as crianças da enfermaria do HIFA.

“Humanização também é uma marca HIFA de se trabalhar. Em cada serviço que iniciamos em nossas unidades buscamos trazer ambientes mais leves para pacientes e acompanhantes. Acreditamos que este é o caminho para acolher melhor, diminuir as lacunas que os separam das suas vidas extra muro do hospital, além de obtermos recuperação mais rápida dos nossos pacientes”, ressaltou Jailton.

Os representantes do Sicredi ressaltaram a importância de estar junto em projetos como esse. “O Sicredi vem pra desenvolver as comunidades e contribuir de fato com a sociedade. Hoje poder estar junto com vocês nesta iniciativa linda e criativa é motivo de muita alergia para nós. É o nosso dinheiro enquanto associado voltando para a sociedade”, afirmou César Augusto.

O projeto foi aprovado pela Maristela da Silva Oliveira, mãe do pequeno Bryan de 1 aninho. “Ele ficou oito meses na UTI, teve alta recentemente, mas precisou retornar. Foi muito bom possibilitar a ele a oportunidade de uma atividade diferente, mesmo ele não entendendo ainda. Andei no bichinho junto com ele e adorei”, contou.

Além dos bichinhos elétricos, o projeto traz a floresta, suas folhagens e animais para dentro do hospital. Estampados nas paredes e também no chão, transformam o corredor em um “Caminho Melhor” pintado a mão pelo artista Rudson Costa. As tintas utilizadas foram antialérgicas e o chão ganhou uma película protetora.

Dia especial

Para celebrar a data e marcar o início do projeto, o dia 12 de outubro foi de muitas atividades, visitas especiais, brincadeiras, guloseimas com pipoca, picolé, suco e algodão doce, e o que não pode faltar: entrega de presentes.

Mesmo aqueles que não passaram por procedimentos cirúrgicos foram convidados a percorrerem os corredores do hospital em cima de bichinhos elétricos e contemplando a floresta encantada HIFA.