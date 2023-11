Ice Churros chega em Cachoeiro com sabor e promoção irresistíveis

Nesta quarta-feira (29), os moradores de Cachoeiro de Itapemirim terão a oportunidade de experimentar uma deliciosa novidade: o Ice Churros. O ponto de encontro para saborear essa irresistível combinação de sorvete e churros crocante será o Auto Posto Senna, localizado na Avenida Francisco Lacerda de Aguiar, 350, no bairro Gilberto Machado. O atendimento acontecerá das 16h às 22h, e fica disponível até o dia 1 de dezembro.

Imagine um sorvete italiano cremoso envolto por uma casquinha crocante de churros! Essa é a proposta do Ice Churros, que oferece quatro opções de recheios incríveis: Brigadeiro Gourmet, Doce de Leite, Creme de Avelã ou Ninho Supremo. E para deixar a experiência ainda mais especial, é possível acrescentar morangos frescos ao seu Ice Churros.

O cardápio não se limita apenas ao Ice Churros, pois também conta com uma variedade de opções de churros convencionais. É uma explosão de sabores para agradar a todos os gostos.

Além da oportunidade de degustar essas delícias, os clientes têm a chance de participar de uma promoção especial. Para concorrer a 6 Ice Churros, basta seguir os seguintes passos:

Marque cinco amigos nos comentários que também concorrerão;

Curta a postagem, curta a página oficial do Ice Churros e compartilhe a promoção em seu story, mencionando @icechurrosoficial.

Os vencedores serão divulgados no dia 29/11, às 18h30. Vale ressaltar que a promoção é válida apenas para retirada no dia da publicação, e os sorteados e seus amigos marcados poderão retirar 1 Ice Churros cada, com a opção de recheio de Doce de Leite ou Brigadeiro Gourmet.

Não perca a oportunidade de participar dessa experiência única e deliciar-se com o sabor incomparável do Ice Churros. Prepare-se para uma explosão de sabores e texturas que certamente deixarão água na boca. O Ice Churros voltou para conquistar Cachoeiro de Itapemirim, e a expectativa é de que seja, mais uma vez, um sucesso.