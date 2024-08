Ice Churros retorna à Cachoeiro com novidades e promoção imperdível

Cachoeiro de Itapemirim se prepare para uma explosão de sabor! O Ice Churros está de volta à cidade com uma novidade que promete conquistar seu paladar: o irresistível cone de churros crocante, recheado com opções como doce de leite, brigadeiro, ninho ou creme de avelã, e finalizado com o cremoso sorvete italiano.

Além dessa novidade, você também poderá se deliciar com os churros gourmets, churros espanhol e outras opções do cardápio.

Anote na agenda

Domingo, 18/08, das 15h às 22h

Segunda-feira, 19/08, das 15h30 às 22h

Terça-feira, 20/08, das 15h30 às 22h

Local

Auto Posto Senna – Avenida Francisco Lacerda de Aguiar, 350, Bairro Gilberto Machado

E tem promoção

Que tal concorrer a 6 Ice Churros para dividir com seus amigos?

Como participar:

Siga a página @icechurrosoficial no Instagram;

Marque 5 amigos nos comentários do post da promoção;

Curta o post e compartilhe em seus stories mencionando @icechurrosoficial.

O resultado sai dia 20/08 às 18h30 e o prêmio poderá ser retirado apenas neste dia.

Não perca essa oportunidade de saborear essa combinação perfeita de churros e sorvete e ainda concorrer a deliciosos prêmios. O Ice Churros espera por você!