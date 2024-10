Ideias de colaboradores reduzem o consumo de água na Uniaves

Castelo, outubro de 2024 – Com o estado do Espírito Santo enfrentando um período de atenção hídrica, conforme alerta emitido pela Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh), a Uniaves, subsidiária da Pif Paf Alimentos localizada em Castelo, decidiu fazer a diferença e reforçou ainda mais seu compromisso com o meio ambiente e o bem-estar dos capixabas. Uma responsabilidade que ganhou força pelas mãos dos próprios colaboradores que abraçaram a causa na rotina de trabalho e se orgulham em fazer parte do resultado alcançado.

Diante do desafio, o time de sustentabilidade e meio ambiente da empresa, em conjunto com os operadores responsáveis pelo manuseio diário das máquinas e equipamentos, arregaçou as mangas e iniciou uma série de iniciativas para discutir ações simples e efetivas que pudessem reduzir a utilização de água na planta industrial sem comprometer a produção.

“O importante é perceber que cada pequena ação conta. Dentro de casa, fechamos a torneira quando não está em uso, e é a mesma lógica na empresa. O impacto ambiental é significativo e a gente se sente parte da solução”, comenta José Renato da Conceição, operador de máquinas na Uniaves. Foi pensando assim que ele sugeriu que os fluxos de água nas máquinas e esteiras fossem ajustados e reduzidos durante as pequenas pausas para banheiro e café. Outra contribuição importante veio da colaboradora Flávia Pereira Dário, monitora da produção, que propôs o desligamento de parte do maquinário durante as pausas mais longas programadas durante os processos da fábrica. “Uma hora por dia pode parecer pouco, mas fico muito feliz em saber que a minha ideia foi aceita e que está fazendo diferença”, celebra Flávia.

Além de implementar essas ações de otimização do uso da água, a Uniaves mantém seu compromisso com a sustentabilidade ao devolver 86% da água tratada ao rio, 3% são reutilizados na fertirrigação de áreas de pastagem e os outros 11%, na lavagem das peneiras do processo de tratamento de efluentes. A Companhia também opera a maior estação de tratamento de água da cidade, que desempenha um papel essencial no suporte às suas operações industriais.

Compromisso com o meio ambiente

Atividades interativas entre colaboradores, com o tema “Água”, movimentaram a Uniaves

As iniciativas propostas resultaram em uma redução de 10% no consumo diário da Uniaves nos últimos dois meses. Segundo a coordenadora de Sustentabilidade e Meio Ambiente do Grupo Pif Paf Alimentos, Nathalia Carvalho, o engajamento dos colaboradores foi fundamental para alcançar esse resultado.

“Incentivamos todos a participar, pois eles estão diretamente envolvidos nos processos e têm o poder de propor mudanças. Esse esforço coletivo demonstra o compromisso da Uniaves com o meio ambiente e reforça a consciência de que, se não agirmos agora, a água pode faltar tanto aqui na nossa fábrica quanto nas nossas casas”, alerta Nathalia.

Para promover maior engajamento dos colaboradores, a Uniaves implementou o Programa Sustentar, iniciativa de educação ambiental de apoio à gestão ambiental e desenvolvimento sustentável, com inciativas como um Diálogo Diário de Segurança (DDS) acompanhado de um quiz interativo de perguntas e respostas com o tema “água”. “Com a participação dos colaboradores, ressaltamos a importância da água tanto para a indústria quanto para o nosso bem-estar. Foi um momento divertido, alegre e de muito aprendizado”, explica Erica Daré, Analista de Sustentabilidade da empresa.