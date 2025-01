Karaokê transforma intervalos de trabalho na Uniaves em momentos de integração e alegria

Atividade de recreação promove descontração e estreita laços entre os colaboradores da unidade

Colaboradores da Uniaves soltam a voz e se divertem nos intervalos de descanso da produção

Na Uniaves, unidade da Pif Paf Alimentos em Castelo (ES), intervalos de trabalho da produção ganharam uma trilha sonora especial nos últimos tempos: a implementação de um karaokê como atividade de recreação e entretenimento. A iniciativa, que tem gerado momentos de descontração e integração, conquistou os colaboradores e se consolidou como uma experiência marcante. A cada nova edição, o karaokê se fortalece como ferramenta para promoção de mais união dentro da Companhia.

Para Jaqueline Paxico, colaboradora da Sala de Cortes da empresa, o karaokê trouxe uma nova dimensão ao seu dia. Apesar de hesitar no início, logo encontrou coragem para subir ao palco. “Na primeira vez, fiquei com muita vergonha. Mas eu e uma colega demos um arraso cantando a música da Marília Mendonça, ‘Alô Porteiro’“, relembra com um sorriso. Desde então, Jaqueline passou a se apresentar com frequência e destaca um momento especial: “No último karaokê de sábado, cantei várias músicas, e a última, ‘Refém’ do Dilsinho, fez quase todos cantarem comigo. Posso dizer que foi o melhor karaokê que cantei.” Além da diversão, a atividade tem ajudado a aliviar a rotina do dia a dia. Weleson Araújo, operador da Estação de Tratamento de Água e Efluentes da Uniaves, é entusiasta da atividade. “É algo que eu gosto muito e que incentiva muita gente a participar. Ver as outras pessoas cantando influencia e isso faz o dia ficar melhor. Todo mundo interage e volta ao setor mais motivado “, comenta.

Mais leve

A experiência tem mostrado que momentos como este, simples, mas bem planejados, podem transformar a rotina. “Colaboradores relatam que eventos como o karaokê tornavam o dia mais leve. Essa prática está alinhada ao nosso compromisso de cuidar do nosso principal ativo: nossos colaboradores”, explica Darlan Bartole Madaleno, supervisor de produção da Uniaves.

Além do karaokê, outras atividades recreativas têm sido programadas, como quadrilhas, disputas de perguntas e respostas e até uma micareta durante o carnaval fora de época. “Nosso desafio é inovar sempre, para que essas ações continuem sendo momentos únicos de integração”, reforça Darlan.