Katatas prepara promoção imperdível para o Dia do Cliente em Cachoeiro

Atenção, marujos e marujas de Cachoeiro! O Katatas está se preparando para comemorar o Dia do Cliente em grande estilo com uma promoção que promete ser a melhor do ano.

No dia 13 de setembro, das 12h às 17h, o restaurante vai oferecer uma oferta exclusiva para seus clientes mais fiéis. Mas, para garantir que você não perca essa oportunidade, é preciso ser rápido!

Acesse o grupo exclusivo do Katatas (clique aqui) e seja o primeiro a receber essa promoção imperdível. Não deixe para depois, pois as vagas são limitadas e a promoção é por tempo limitado!

Promoção exclusiva

Mokekita deliciosa de camarão com catupiry de R$ 90 por apenas R$ 59,90, válida somente para consumo no restaurante, a oferta não é válida para delivery. Você pode comprar seu voucher e consumir em até 30 dias.

Garanta

Prepare-se para saborear os melhores pratos do Katatas com um desconto especial. Corra para o grupo exclusivo e fique por dentro de todos os detalhes dessa super promoção (clique aqui)!

Serviço

Promoção: Mokekita de camarão com catupiry de R$ 90 por apenas R$ 59,90

Link para o grupo: https://curt.link/KATATASAQUI

Quando? A oferta para compra será enviada no grupo de WhatsApp no dia 13/09, a partir de 12h00

Restaurante: Katatas Gourmet

Instagram: @katatasgourmet