Loja BMQ inova o conceito de perfumaria na região do Caparaó

Com menos de um ano desde a inauguração, Evelyn Cindra já vê a possibilidade de ampliar a BMQ Perfumaria. Isso se deve ao sucesso da loja, que trouxe para Guaçuí e região um novo conceito de perfumaria, com marcas inovadoras e consagradas internacionalmente.

A proprietária diz que a perfumaria foi planejada com muito carinho e que ela sempre teve vontade de empreender na região do Caparaó, uma localidade que ama. “BMQ é uma abreviação do nome da flor “bem-me-quer”, que tem um significado que representa o amor, a paz e a gratidão, sentimentos que vemos a cada instante na nossa loja.”, conta Evelyn.

Dentre as opções, a BMQ conta com uma diversidade de produtos; perfumes importados e nacionais, perfumaria para comércio e residências, óleos essenciais, dermocosméticos, linha pet e térmicos da linha Stanley.

A equipe da BMQ Perfumaria é treinada para ouvir e entender as necessidades e preferências individuais de cada cliente e os conduz para uma ampla variedade de produtos e fragrâncias exclusivas, tudo em um ambiente tranquilo e confortável. Uma verdadeira experiência sensorial!

Para a proprietária, a loja se torna importante para um município em desenvolvimento como Guaçuí, pois oferece aos moradores a oportunidade de explorar e adquirir produtos que não estavam disponíveis localmente, elevando o padrão de consumo e inspirando outras lojas a melhorarem seus produtos e serviços.

“Além de ser um local de compras, a loja pode se tornar um ponto de encontro social. Como oferecemos fragrâncias exclusivas na região, ficamos felizes em receber pessoas de outras cidades, fortalecendo o turismo, além da criação de emprego e oportunidades de negócios.”, completa Evelyn.

Serviço

BMQ Perfumaria

Endereço: Praça João Acacinho, 64, Guaçuí – ES

Instagram: bmq.perfumaria.guacui

Telefone: 55 28999565912