Lumac: nova loja em Guaçuí preza pela qualidade, elegância e bom gosto

A ideia da Lumac nasceu no Rio de Janeiro – RJ, mas logo depois inauguraram a 1ª loja física em Vitória – ES. Agora, o endereço da loja que se firmou em terras capixabas é a cidade de Guaçuí. Os proprietários Isaque Sousa e Luiz Fabrício contam que a decisão de trazer a loja para o Caparaó foi o resultado da paixão deles pela moda com o lifestyle único que só essa região oferece.

Isaque Sousa e Luiz Fabrício – propietários

A Lumac propõe um estilo “Casual Elegante” que busca entregar exclusividade para quem veste as peças. O próprio nome já carrega as ideias principais da marca: Leveza, Unidade Modernidade, Assertividade e Conectividade.

O foco da loja é entregar um atendimento personalizado, sempre com o objetivo de buscar a melhor versão de cada cliente. “A Lumac pensa em como descomplicar e deixar tudo mais leve. Entendemos que cada cliente é único em todas as formas de se expressar; a modernidade sempre está a nosso favor para sermos assertivos na escolha dos produtos.”, diz Isaque.

Além disso, os proprietários acreditam que o ato de se vestir vai muito além do que adquirir uma peça de roupa, mas é uma forma de expressão. “Buscamos entender o estilo que mais predomina em cada cliente e daí propomos as opções mais assertivas. Nossas peças prezam pela qualidade, elegância bom gosto e acabamento impecável.”, afirma Luiz.

Na Lumac você vai encontrar uma grande variedade de produtos, sendo eles femininos e masculinos: camisetas, polos, casacos, calças jeans, bermudas, alfaiataria, tricôs, vestidos, saias, shorts, macacões, cintos, underwear e calçados.

Para Isaque, o diferencial da loja é a excelência no atendimento e a satisfação de propor ao cliente peças assertivas que irão valorizar o que se tem de melhor. “A Lumac representa a opção para quem buscar qualidade, se destacar no simples e conseguir passar a melhor imagem em qualquer meio social.”, conclui.

Serviço

Loja Lumac

Endereço: Praça 25 de dezembro, 43, loja 1- centro – Guaçuí-ES

Instagram: use.lumacguacui