Medicina na UNIREDENTOR / Afya: inscrições abertas para o vestibular

Se você sonha em se tornar um médico e deseja estudar em uma instituição de ensino de excelência, essa é a sua oportunidade. A UNIREDENTOR / Afya está com inscrições abertas para o Vestibular de Medicina 2024.1, clique aqui. Mas corra que a prova será no dia 22 de outubro.

A Melhor Universidade Particular do RJ e a 6ª Melhor do Brasil pelo MEC

A UNIREDENTOR / Afya é reconhecida como a melhor universidade particular do Rio de Janeiro e conquistou o 6º lugar no ranking das melhores instituições de ensino superior do Brasil pelo Ministério da Educação (MEC). Além disso, o curso de Medicina da UNIREDENTOR foi avaliado como o melhor entre as instituições particulares do Estado do Rio de Janeiro no ENADE (Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes).

Infraestrutura de Ponta para a Formação de Excelência

Na UNIREDENTOR, você terá acesso a uma infraestrutura de última geração que inclui ambulatórios, policlínicas próprias e hospitais conveniados. Os alunos contam com equipamentos de última geração, como mesas interativas de anatomia, que proporcionam uma experiência de aprendizado única e aprofundada.

Grade Curricular Alinhada às Diretrizes do MEC e CNE

O curso de Medicina da UNIREDENTOR é ministrado em 12 semestres, totalizando 8.250 horas de aula, e segue rigorosamente as diretrizes do Ministério da Educação (MEC) e do Conselho Nacional de Educação (CNE). O projeto pedagógico foi desenvolvido especialmente para preparar os futuros médicos de forma abrangente e competente.

Processo Seletivo

Para ingressar na UNIREDENTOR / Afya no curso de Medicina em 2024.1, você tem duas opções:

Prova Online: O processo seletivo conta com uma prova online, que será realizada no dia 22 de outubro.

Nota do ENEM: Se você já realizou o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e obteve uma boa pontuação, pode utilizar sua nota para concorrer a uma vaga no curso de Medicina da UNIREDENTOR / Afya.

Faça sua inscrição

As inscrições estão abertas e podem ser feitas pelo site oficial: clique aqui. Não perca a oportunidade de fazer parte da melhor universidade particular do RJ e trilhar o caminho para se tornar um médico de sucesso.