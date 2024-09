Mesmo com bandeira vermelha, empresários capixabas conseguem economizar na conta de luz; saiba como

Os empresários de todo o Brasil já podem esperar uma conta de luz ainda mais cara para o mês de setembro. Nos primeiros dias do mês, o governo anunciou a bandeira tarifária vermelha patamar 1. Isso significa que o consumidor terá de pagar um adicional de R$ 4,46 a cada 100 quilowatt-hora (kWh) consumido.

Diante desse cenário de incertezas que permeia o setor elétrico, muitos empreendimentos de Cachoeiro estarão isentos dessa cobrança adicional e pagarão por valores fixados há meses, ou até mesmo anos atrás. É o caso da Cerâmica Cimaco, por exemplo, que realizou a migração para o Mercado Livre de Energia com a Clarke.

O que é o Mercado Livre de Energia e como ele pode ajudar minha empresa?

No Brasil, existem duas maneiras de se comprar energia elétrica: através do Mercado Livre de Energia e o Mercado Tradicional. Na modalidade tradicional, que abrange a maioria dos brasileiros, o consumidor é obrigado a comprar energia da distribuidoras, está sujeito às bandeiras tarifárias e não possui qualquer liberdade de escolha.

Já o Mercado Livre de Energia traz maior liberdade para as empresas que fazem parte do grupo A de energia. Ele consiste em um formato de negociação de onde o consumidor consegue comprar energia diretamente do fornecedor, estabelecendo diretamente com ele todas as condições contratuais, como preço, prazo e quantidade de energia entregue. A economia pode alcançar até 40% do valor cobrado pela distribuidora.

No contrato, são estabelecidos preços fixos para o quilowatt-hora e o consumidor fica isento das bandeiras tarifárias. Além disso, não é necessário gastar com infraestrutura e o empresário consegue reinvestir o dinheiro economizado em melhorias para o próprio negócio.

Conheça a Clarke Energia, a gestora de energia que mais cresce em Cachoeiro

Para alcançar os melhores resultados no Mercado Livre de Energia, o mais recomendado é contratar uma gestora de energia, que atuará de forma especializada e estratégica durante todo o processo.

A gestora tem como principal missão simplificar a experiência das empresas no Mercado Livre de Energia. Ela deve acompanhar todo o processo de migração, estando sempre em busca dos melhores preços e condições de contratação de energia. Além de monitorar o consumo e a performance para identificar oportunidades.

“Sabemos como a rotina do empreendedor é corrida e cheia de desafios. E a gestora vem justamente com essa missão de simplificar a energia, para que o cliente possa se dedicar totalmente às atividades do seu negócio”, explica Pedro Rio, fundador da Clarke Energia.

A Clarke Energia é uma gestora independente que possui um marketplace próprio e com mais de 70 fornecedores disponíveis. Ela não está presa a um ou outro comercializador específico e está sempre em busca das melhores condições para o seu cliente.

A qualidade do atendimento e serviços da Clarke está sendo reconhecida em toda região de Cachoeiro., inclusive no setor de rochas. Nova Aurora, MSG Stones,CM Granitos, Marmorex e Unimármore, por exemplo, são apenas algumas das mais de 25 indústrias do segmento que migraram para o Mercado Livre de Energia após escolherem a Clarke Energia enquanto gestora.

Juntas, todas as empresas que são clientes da Clarke no estado capixaba economizarão mais de R$ 30 milhões no valor na conta de luz, enquanto evitam a emissão de mais de 7,6 toneladas de CO2 ao optarem por energia limpa.

