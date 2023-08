Mestre dos Sabores inaugura segunda unidade em Cachoeiro

No início do mês de setembro os moradores de Cachoeiro e região ganharão uma nova e deliciosa opção de restaurante. Graças ao sucesso da lanchonete e restaurante no Open, o Mestre dos Sabores abre as portas de sua segunda unidade na cidade, dessa vez no Perim Center.

Segundo o casal de proprietários, Vinícius Gazoni e Bruna Moraes, a nova unidade chega cheia de novidades. “Estamos preparando tudo com muito carinho para surpreender nossos clientes. Mantemos a qualidade de sempre, com um novo conceito e mais opções”, garantem.

O Mestre dos Sabores surgiu de uma experiência pessoal de Vinícius que, trabalhando como representante comercial fazia suas refeições fora de casa. “Eu gosto de cozinhar, é de família. Comendo em vários restaurantes diferentes ao longo dos anos, fui observando o que era bom e o que não era, o que dava certo e o que faltava nos lugares, e com essa experiência criei o Mestre dos Sabores, agregando o que via de melhor em outros lugares”, conta.

Funcionando há dois anos no Open, a lanchonete e restaurante Mestre dos Sabores conquistou o paladar dos clientes oferecendo refeições saborosas com toque caseiro. O restaurante conta com opções de pratos executivos prontos e delivery de marmitex. Já na lanchonete, o carro chefe é o tradicional pastel de massa fina, super recheado e com sabor inigualável.

Instalado na praça de alimentação do Perim Center, a nova unidade funcionará como restaurante. No almoço, vai servir pratos executivos e marmitex, e no jantar, terá deliciosas opções de massas, para serem montadas na hora, a gosto do cliente, além de uma cartela especial de vinhos. “Montamos um cardápio diferenciado. Queremos atender todos os públicos, aquelas pessoas que buscam uma comida saborosa, bem temperada e com produtos de qualidade. Também focamos na praticidade, a pessoa fica à vontade para escolher os ingredientes e nós entregamos o que cada um quer comer”, explica Bruna.

O pastel de massa fina, queridinho do cardápio, também estará disponível no restaurante do Perim Center. “Teremos várias opções de recheio e o cliente monta na hora o seu pastel, com até quatro sabores de recheio”.

Outra novidade será a Feijuca do Mestre, servida todos os sábados na nova unidade.

O Mestre dos Sabores também fornece marmitex para empresas com preços e condições diferenciadas. Para mais informações, basta entrar em contato pelo Instagram.

Serviço

Unidade 1: Open Perim

Unidade 2: Perim Center

Pedidos pelo Instagram: @mestredossaborescachoeiro