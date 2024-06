Mini Coxinha de Carne Louca conquista Cachoeiro

Em 2024, a Pablito’s, uma das lanchonetes mais queridas de Cachoeiro de Itapemirim, completa 39 anos de história. Fundada em 1985, a lanchonete é conhecida por seus salgados e atendimento de excelência. Entre as diversas delícias do cardápio, a mini coxinha de carne louca se destaca como um dos maiores sucessos, conquistando o paladar de quem experimenta.

A mini coxinha da Pablito’s é feita com uma massa crocante, recheada com carne bovina desfiada e temperada com uma combinação especial de temperos, essa mini coxinha proporciona uma explosão de sabores a cada mordida. Não é à toa que ela se tornou um dos salgados mais pedidos, sendo adorada por clientes de todas as idades.

Marcos Emery Elias Chatack, um dos sócios da Pablito’s, destaca o sucesso da mini coxinha de carne louca e convida o público a experimentar essa delícia. “Estamos muito felizes em celebrar 39 anos de Pablito’s em 2024. Nossa mini coxinha de carne louca é apenas uma das diversas opções deliciosas que oferecemos aos nossos clientes. Ela representa todo o cuidado e carinho que colocamos em cada produto que fazemos. Queremos convidar todos a pedirem nosso delivery e provar essa maravilha, que é feita com muito amor e dedicação”, comenta Marcos.

Para aqueles que desejam experimentar a famosa mini coxinha de carne louca da Pablito’s, a lanchonete oferece várias opções de atendimento. Você pode visitar a Pablito’s na Rua Bernardo Horta, 274, no bairro Guandú, ou optar pela conveniência do delivery, disponível de segunda a sexta das 8h às 18h e aos sábados das 8h às 12h. Basta ligar para (28) 99986-9901 ou acessar o cardápio digital clicando aqui.

A Pablito’s também está presente nas redes sociais, onde você pode acompanhar todas as novidades e promoções. Siga a lanchonete no Instagram (@pablitossalgados) e no Facebook (Pablito’s Salgados).