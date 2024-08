Movêh inova com categoria “moto” em Cachoeiro

A partir de 1º de setembro, moradores de Cachoeiro de Itapemirim terão uma nova opção para se locomover pela cidade. A Movêh, aplicativo de transporte, lança a categoria “moto”, com foco em deslocamentos mais rápidos e eficientes no trânsito.

Vantagens para motoristas e passageiros

Motoristas interessados em se cadastrar na categoria “moto” não pagarão taxa sobre as corridas, recebendo 100% do valor. Passageiros poderão contar com viagens mais ágeis e econômicas, ideais para o dia a dia.

Promoção de lançamento

Para celebrar a novidade, a Movêh oferece a promoção “Indique e Ganhe”. Usuários que indicarem amigos receberão R$ 5,00 após a primeira corrida do indicado.

Como aproveitar

Para mais detalhes sobre o cadastro de motoristas, a promoção ou para utilizar o serviço, acesse o site da Movêh ou baixe o aplicativo.

Com a categoria “moto”, a Movêh espera ampliar as opções de transporte na cidade, beneficiando tanto motoristas quanto passageiros.

Serviço

https://www.instagram.com/movehapp_

WhatsApp: clique aqui e fale diretamente com a empresa

https://moveh.com.br