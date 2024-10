Movêh lança Lista VIP para passageiros viajarem com mais segurança e tranquilidade

Em um mercado cada vez mais competitivo, a Movêh, aplicativo de mobilidade urbana presente em Cachoeiro de Itapemirim, Marataízes, Piúma, Guarapari, Serra e Vitoria, investe em segurança e praticidade para seus passageiros. A novidade é a Lista VIP, um recurso que permite aos usuários salvarem seus motoristas favoritos e solicitarem corridas diretamente com eles, proporcionando mais confiança e tranquilidade durante as viagens.

Com a Lista VIP, a Movêh busca oferecer uma experiência personalizada e segura aos seus usuários. Ao salvar um motorista como favorito, o passageiro garante que suas próximas viagens serão realizadas com um profissional de sua confiança, eliminando o fator surpresa e proporcionando maior tranquilidade durante o trajeto.

“A segurança e o conforto dos nossos passageiros são prioridades para a Movêh”, afirma um dos representantes da empresa. “Com a Lista VIP, queremos oferecer uma experiência ainda melhor, permitindo que os passageiros escolham os motoristas com quem se sentem mais à vontade para viajar.”

A Lista VIP já está disponível para todos os usuários do aplicativo Movêh. Para começar a utilizar o recurso, basta baixar o aplicativo, disponível para Android e iOS, e adicionar seus motoristas favoritos à sua lista.

Baixe agora o aplicativo Movêh e experimente a Lista VIP: https://moveh.com.br/baixe-agora-passageiros

