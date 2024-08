Movêh: segurança em primeiro lugar para passageiros em Cachoeiro

A Movêh está comprometida em oferecer um serviço de transporte seguro e confiável para todos os seus usuários. Desde a seleção rigorosa dos motoristas até o monitoramento em tempo real das corridas, a Movêh adota diversas medidas para garantir que os passageiros tenham uma experiência tranquila e segura.

Verificação de antecedentes dos motoristas

Antes de se tornarem motoristas da Movêh, todos os candidatos passam por um processo de seleção rigoroso, que inclui a verificação de antecedentes criminais e a análise de documentos. Apenas motoristas que atendem a todos os critérios de segurança são aprovados para operar na plataforma. Além disso, os motoristas aprovados recebem orientação sobre as melhores práticas de segurança e atendimento ao cliente.

Monitoramento em tempo real

Uma das principais funcionalidades do aplicativo Movêh é o rastreamento em tempo real das corridas. Assim que um passageiro solicita uma corrida, ele pode acompanhar a localização do motorista até a chegada ao ponto de partida. Durante a viagem, tanto o passageiro quanto a central da Movêh podem monitorar a rota em tempo real, garantindo maior segurança e transparência. O aplicativo também possui um botão de emergência que pode ser acionado em caso de necessidade.

Durante a viagem, tanto o passageiro quanto a central da Movêh podem monitorar a rota em tempo real, garantindo maior segurança e transparência

Avaliações e feedback

Após cada corrida, os passageiros são incentivados a avaliar o motorista e a experiência de viagem. Esse sistema permite que a Movêh monitore a qualidade do serviço e tome medidas corretivas, se necessário. Motoristas com avaliações consistentemente baixas são reavaliados e podem ser desativados da plataforma. A Movêh valoriza o feedback dos passageiros e motoristas, utilizando essas informações para melhorar continuamente os serviços oferecidos.

Medidas adicionais de segurança

Para garantir que o motorista que chega ao ponto de partida é realmente o motorista designado, a Movêh implementou um sistema de verificação de identidade. O passageiro pode ver a foto e os detalhes do motorista no aplicativo antes de iniciar a corrida.

Campanha de conscientização sobre segurança

Para aumentar a conscientização sobre as medidas de segurança adotadas pela Movêh, estamos lançando uma campanha de conscientização nas redes sociais. A campanha incluirá depoimentos de usuários e postagens informativas. Use a hashtag #SegurançaMovêh para compartilhar suas experiências seguras com a Movêh e fique por dentro de todas as novidades.

