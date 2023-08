Música ao vivo, gastronomia e vista panorâmica em Cachoeiro; conheça

Se você está em busca de uma noite memorável, o Deck House é o lugar certo para você. Localizado estrategicamente, o espaço oferece uma experiência completa, unindo boa comida, drinks variados, música ao vivo e uma vista panorâmica de tirar o fôlego.

Para os amantes da música, a programação do Deck House é um verdadeiro presente. A semana começa com o talentoso Davi Scaramussa, “o cara da terça-feira”. Com um repertório que abrange desde MPB até Pop Rock internacional, ele incendeia a nostalgia e emociona a plateia. E para tornar tudo ainda mais especial, há dose dupla de Chopp e drink a R$ 15.

A diversão não para por aí. Na quarta-feira, a “Nossa Quarta” traz o músico Marcio Pedrazzi, acompanhado por uma promoção imperdível: qualquer drink por apenas R$ 15,00, além da dose dupla de Chopp. Já na quinta-feira, é a vez da “quinta Du Camiletti”, também com rodada dupla de chopp e drinks a R$ 15 para animar a noite.

Mas as surpresas continuam. A sexta-feira tem música ao vivo com artistas variados e é reservada para a emocionante “Noite da Tequila”. A cada toque da sirene, os garçons distribuem rodadas de tequila gratuitamente para os clientes, garantindo um clima de festa e celebração.

O sábado não fica para trás. Os drinks com preço promocional de R$ 15 até as 21h, acompanhados, é claro, por música ao vivo para animar a atmosfera.

A atração culinária é igualmente estrelada no Deck House. Com um cardápio diversificado assinado pela chef Lene Ramos, os visitantes podem saborear porções, caldos, risotos e frutos do mar preparados com maestria. A carta de vinhos também é repleta de opções atraentes.

“Nosso intuito é oferecer uma experiência única para nossos clientes, com um cardápio bem elaborado, drinks preparados especialmente para todos os gostos e uma noite agradável, com música ao vivo e promoções especiais”, afirma Rodrigo, um dos responsáveis pelo Deck House.

O espaço está convenientemente situado na Rua João Santo Filho, próximo ao Jaraguá Tennis Clube, no bairro Gilberto Machado.

Para mais informações sobre horários e eventos, visite o perfil oficial do Deck House no Instagram: @deckhousecaxu.