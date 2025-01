Mútua-ES alcança 3º lugar em ranking nacional de associativismo

A Mútua-ES, Caixa de Assistência dos Profissionais do Crea-ES, conquistou o 3º lugar no ranking nacional de associativismo, divulgado pela Mútua Nacional. O resultado, referente ao ano de 2024, reflete o crescimento da instituição no Espírito Santo e o reconhecimento de seus esforços em ampliar o acesso aos benefícios oferecidos aos profissionais do Sistema Confea/Crea/Mútua.

A diretoria da Mútua-ES atribui o sucesso à estratégia de aproximação com os profissionais, com a realização de eventos e o fortalecimento de parcerias com entidades do setor. “Percorremos todo o estado, construindo uma conexão real com os profissionais”, afirma Filipe Machado, Diretor Geral da Mútua-ES. “Esse crescimento reflete a confiança na Mútua”, complementa Vinícius Santos, Diretor Administrativo.

Com aproximadamente 700 novos associados em 2024, a Mútua-ES atingiu a marca de 4.356 mutualistas. “Cada novo associado representa mais força para a nossa categoria”, destaca Eduardo Henriques, Diretor Financeiro.

A instituição agradece aos profissionais, entidades, lideranças, conselheiros, inspetores, Crea-ES e funcionários pelo apoio e colaboração. “Agradecemos a todos que fazem parte dessa história”, finaliza a diretoria.

Vale ressaltar a parceria com o presidente do Crea-ES, Jorge Silva, que possibilitou a expansão da Mútua-ES. “Essa conquista é do Espírito Santo, é da Mútua, mas acima de tudo, é dos profissionais”, celebra a diretoria.

A Mútua-ES segue comprometida em oferecer benefícios e apoio aos profissionais do Sistema Confea/Crea/Mútua, buscando ampliar o impacto de suas ações e consolidar um trabalho que faça a diferença para seus associados.