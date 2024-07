Mútua-ES: conheça os benefícios oferecidos a engenheiros e empresas

Você sabia que a Mútua-ES, a caixa de assistência dos profissionais de engenharia, agronomia e geociências do CREA-ES, oferece uma série de benefícios para seus associados?

Fundada em 1977, a Mútua é uma instituição sem fins lucrativos que busca apoiar o desenvolvimento profissional e pessoal dos engenheiros. Em 2024, por exemplo, a Mútua já emprestou R$ 9 milhões em benefícios reembolsáveis, com juros baixos, para que os profissionais possam investir em suas carreiras, comprar imóveis, carros e até abrir novos negócios.

E os benefícios não param por aí! A Mútua também oferece programas de saúde, segurança, previdência e qualificação, além de planos de saúde acessíveis e seguros de vida. Um dos destaques é o auxílio pecuniário, que garante até R$ 4.200,00 por quatro meses para engenheiros sem renda, renováveis por até um ano.

A previdência privada da Mútua, a TecnoPrev, é outra vantagem para quem pensa no futuro, com taxa zero de carregamento e sem taxa de administração da BB Previdência.

Vinicius Santos Terra, diretor administrativo da Mútua-ES

Para as empresas que empregam engenheiros, associar seus colaboradores à Mútua é uma forma de oferecer benefícios diferenciados e demonstrar valorização profissional.

Ficou interessado? Atualmente, a Mútua possui 4.100 associados dos 22 mil engenheiros ativos no Espírito Santo. Por apenas R$ 160,00 por ano, com a primeira anuidade reduzida para R$ 80,00, você pode ter acesso a todos esses benefícios e muito mais.

Contato: 27 3325 3166

Site: https://mutua.com.br

Instagram: @mutua.es