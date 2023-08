Noite de glamour e reconhecimento marca o cenário empresarial de Cachoeiro de Itapemirim e região

Cachoeiro de Itapemirim testemunhou um verdadeiro espetáculo de valorização e reconhecimento empresarial na noite desta quinta-feira (18), quando o Jaraguá Tênis Clube abriu suas portas para receber mais de 500 convidados.

O evento, que premiou mais de 70 empresas, que se tornou um ícone de celebração do empreendedorismo na Grande Vitória, estendeu seus holofotes agora para o sul do Espírito Santo, escolhendo Cachoeiro de Itapemirim como ponto de partida para essa expansão que visa enaltecer os pilares da excelência empresarial.

Com o objetivo de distinguir as jóias do mercado empresarial de Cachoeiro de Itapemirim, a premiação uniu em um só local pequenos, médios e grandes empresários. Diversos setores, desde indústria até comércio e profissionais liberais, estiveram representados, demonstrando a abrangência e a diversidade da esfera empresarial da região.

Aline Salvatto e Nerinho Teixeira

Foto: Danielly d’ Lucas

Desde 2018, o Prêmio Valor Empresarial tem se destacado por impulsionar as marcas locais, dando visibilidade, reconhecimento e uma conexão mais forte com seus públicos. A iniciativa, idealizada pelos empresários Aline Salvatto e Nerinho Teixeira, tem sido um farol de inspiração para aqueles que almejam alcançar o topo do sucesso empresarial.

A noite de gala foi marcada por momentos inesquecíveis, desde a entrega dos troféus aos premiados até as entrevistas e a cobertura midiática intensa que encantou a todos os presentes. Uma celebração que reforça o brilho empresarial que emana de Cachoeiro de Itapemirim. Este é foi mais do que uma premiação, uma noite repleta de significado e inspiração para o cenário empreendedor.

Instituição homenageada

Um dos momentos mais importantes da cerimônia foi a homenagem feita ao Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim que se destacou ao conquistar duplamente as categorias de Hospital Filantrópico e Hospital Público e Particular, consolidando-se como referência na área da saúde na região.