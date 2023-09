Notícias no WhatsApp? Participe do grupo do AQUINOTICIAS.COM

O AQUINOTICIAS.COM lança um novo serviço de entrega de conteúdos gratuitos: o WhatsApp News. Com isso, o portal de notícias mais acessado do Sul do Espírito Santo estabelece uma nova forma de se comunicar com seus leitores, que passam a contar as informações sobre os principais assuntos do dia.

“Estamos há quase 20 anos acompanhando o crescimento e o desenvolvimento do Sul do Espírito Santo, e nosso portal reafirma diariamente esse compromisso com os leitores, através de conteúdos que exaltam o potencial de nossa região”, comenta o diretor do AQUINOTICIAS.COM, Elias Carvalho.

Para participar do grupo de WhatsApp, e receber as principais notícias do dia basta entrar acessando o link AQUI!