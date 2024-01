Novo aplicativo de caronas na área: MOBI10 é a novidade do momento

Recém chegada ao mercado do Sul Capixaba a MOBI10 é a grande novidade do momento no que diz respeito a aplicativo de carona. Fundada em janeiro e idealizada com o objetivo de ofertar maior desempenho em mobilidade urbana, a plataforma MOBI10 veio para fazer a diferença e oferecer o que há de melhor em locomoção.

A MOBI 10 já está atuando nos municípios de Cachoeiro de Itapemirim, Castelo, Itapemirim, Marataízes e Piúma. O gestor da empresa Josimar Dias garante que a plataforma prioriza um serviço de segurança e qualidade aos passageiros, além de ofertar condições diferenciadas para motoristas que desejem aderir à empresa.

Josimar diz também que os diferenciais da empresa são valores mais em conta para os passageiros e tarifa justa para os motoristas. “Os aplicativos atuais tem uma oscilação de valores muito grande, ora muito alto, ora muito barato. Vamos oferecer equilíbrio para ambos em todos os horários”, assinala.

Outro diferencial será a possibilidade de os motoristas poderem falar pessoalmente com os gestores. “Hoje em dia tudo é virtual. As grandes empresas só atendem via aplicativo. Com o MOBI 10, os profissionais poderão falar pessoalmente comigo ou minha equipe e assim resolvermos qualquer situação”, garante Josimar.

O MOBI 10 já está disponível para download tanto para iOS como Android. É só baixar a aproveitar seja como passageiro ou se você é motorista, esta é a chance de garantir uma renda ainda melhor.

Diferenciais MOBI 10

• Tecnologia de funcionalidades, favorecendo a motoristas e passageiros.

• Acelerador de busca, onde o usuário pode aumentar o valor da corrida para que ache um condutor mais rápido.

• Tarifa Intermunicipal, com um valor justo para as corridas mais longas.

• Tarifa especial para finais de semana.

• Tarifa em horários especiais (após as 22h as tarifas são diferentes dos demais horários).

• Flexibilidade para configurar o app e aperfeiçoa-lo.

• Tarifa de R$3,50 para os cancelamentos após 5 minutos de espera.

Serviços

Aplicativo: disponível para Play Store e Apple Store (IOS)

Instagram: @appmobi10

Mais informações: linktr.ee/mobi10_app