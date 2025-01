Novo plano de saúde da Uniaves garante mais acessibilidade e inclusão para colaboradores

A Uniaves, subsidiária da Pif Paf Alimentos em Castelo, no Espírito Santo, está lançando uma nova modalidade de plano de saúde para seus colaboradores, em parceria com a Unimed e o Sindicato dos Trabalhadores na Industria de Carnes e Derivados do Estado do Espírito Santo. Esse novo plano, cuja mensalidade será 100% custeada pela empresa, promete ser mais acessível e inclusivo, permitindo que mais colaboradores e seus familiares tenham acesso a cuidados de saúde de qualidade, promovendo o bem-estar e a saúde preventiva.

Segundo Ana Elisa, Gerente de Pessoas da Pif Paf, a nova modalidade do plano representa um avanço importante nas políticas de benefícios da empresa. “O colaborador não terá participação no valor da mensalidade, pois a Pif Paf vai arcar com esse investimento. Com isso, esperamos alcançar mais vidas e promover o bem-estar de nossos colaboradores. A saúde preventiva será um dos principais focos, incentivando consultas e exames regulares”, destacou Ana Elisa.

Além disso, a gerente reforçou que o plano garantirá acesso a uma estrutura ampla e moderna, com consultas, exames e internações hospitalares realizadas por profissionais qualificados. O novo plano também conta com benefícios como telemedicina e programas de bem-estar.

Michelle Dutra, Gerente de Suprimentos da Pif Paf, liderou o processo de negociação com a Unimed e destacou os esforços da equipe em garantir um benefício de qualidade, a um custo viável para a empresa. “Realizamos uma análise detalhada das opções disponíveis no mercado e buscamos condições vantajosas, como melhor cobertura e redução de custos. A adequação dos períodos de carência e o ajuste nas taxas de coparticipação foram alguns dos pontos negociados com o Sindicato para que o plano fosse mais inclusivo e acessível”, explicou Michelle.

Impacto na vida dos colaboradores

Embora a nova modalidade de plano de saúde ainda esteja em período de lançamento, os colaboradores da Uniaves já contam com o plano da Unimed há anos, o que tem impactado positivamente suas vidas e de suas famílias. Um dos exemplos é Renato Merotto, Supervisor de Produção, que utiliza o plano há uma década. “Eu tenho ceratocone, uma doença ocular que afeta a córnea, e graças ao plano, pude fazer dois transplantes para voltar a enxergar. Além disso, meu filho ficou 20 dias na UTI e o atendimento da Unimed foi fundamental para salvar a vida dele”, compartilhou Renato.

Outro exemplo é o de Aline Barbosa, Inspetora da Qualidade, que utiliza o plano há 14 anos. “Minha mãe teve pancreatite e, com apenas 1% de chance de sobreviver, foi o suporte da Unimed que permitiu que ela recebesse o tratamento necessário. Esse plano foi essencial para salvar a vida dela”, destacou Aline. Além disso, Aline reforça a importância da saúde preventiva: “Com o plano, mantenho meus exames em dia e cuido da minha saúde com muito mais atenção.”

Esses relatos mostram como o plano de saúde da Unimed tem proporcionado cuidados essenciais aos colaboradores, reforçando a importância de um benefício que vai além de consultas e exames, oferecendo tranquilidade e segurança a longo prazo. Com a nova modalidade, a expectativa é que, com a cobertura integral da mensalidade pela empresa, mais pessoas possam aderir ao plano, garantindo acesso facilitado a cuidados de saúde de qualidade.