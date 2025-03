Oakes celebra o Dia do Consumidor com R$1.000 em vale-compras e consultoria de imagem

A Oakes, referência em moda masculina em Cachoeiro de Itapemirim e Castelo, preparou uma ação especial para celebrar o Dia do Consumidor, comemorado em 15 de março. A loja está oferecendo R$1.000 em vale-compras e uma consultoria de imagem exclusiva com o sócio-proprietário, Bruno Oakes.

Para participar, basta realizar compras em uma das lojas da Oakes, em Cachoeiro de Itapemirim ou Castelo, entre os dias 15 e 22 de março. Ao final do período, um sorteio será realizado para definir o ganhador do prêmio.

“Queremos celebrar o Dia do Consumidor com nossos clientes, oferecendo uma oportunidade única de renovar o guarda-roupa e ainda contar com uma consultoria de imagem exclusiva”, destaca Bruno Oakes. “É uma forma de agradecermos a preferência e fidelidade dos nossos clientes”.

O prêmio

O ganhador do sorteio receberá um vale-compras de R$1.000 para ser utilizado em qualquer produto das lojas Oakes. Além disso, terá direito a uma consultoria de imagem personalizada com Bruno Oakes, que o ajudará a escolher as peças que mais se adequam ao seu estilo e biotipo.

“A consultoria de imagem é um serviço exclusivo que oferecemos aos nossos clientes”, explica Bruno Oakes. “É uma oportunidade para o ganhador aprender a valorizar seus pontos fortes e a escolher as peças que mais o favorecem”.

A entrega

O momento da entrega do prêmio será filmado e divulgado nas redes sociais da Oakes. “Queremos registrar esse momento especial e compartilhar a alegria do ganhador com todos os nossos seguidores”, afirma Bruno Oakes.

A Oakes convida todos os clientes a participarem da promoção e a aproveitarem as ofertas especiais do Dia do Consumidor. “Essa é a hora de renovar o guarda-roupa e se preparar para viver a sua melhor versão”, destaca Bruno Oakes.

Serviço

Oakes Cachoeiro: Av. Governador Christiano Dias Lopes Filho, 102, Loja 01 – Gilberto Machado, Cachoeiro de Itapemirim

Oakes Castelo: R. Nestor Gomes, 10 – Centro, Castelo

Instagram Oakes Cachoeiro: https://www.instagram.com/oakesstore/

Instagram Oakes Castelo: https://www.instagram.com/oakescastelo/

Grupo WhatsApp: https://chat.whatsapp.com/BzWe5hTm1CxBO5e3SDnhUs