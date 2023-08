Ônibus tecnológico chega à Cachoeiro de Itapemirim ofertando cursos rápidos e gratuitos

Cachoeiro de Itapemirim é a próxima parada do ônibus tecnológico, projeto da Bustech, que vai ofertar, gratuitamente, cursos rápidos de robótica, profissional digital, hardware & software, rede de computadores, programação de software, apps & games, design gráfico e autocad. O veículo é uma das atrações da 1ª Feira de Cidades Inteligentes da cidade (InovaES), que vai acontecer no Ifes, nos dias 02 e 03 de agosto, com entrada gratuita.

Nos dois dias de evento o público vai poder aprender sobre tecnologias aplicadas e robótica no veículo sobre rodas, que é totalmente equipado e com capacidade para receber até 28 pessoas.

Com o veículo, a Bustech foca na inovação e na educação, além de possibilitar, a baixo custo, a qualificação de profissionais nos diversos cursos na área da tecnologia, que se expande a todo momento. O projeto foi apresentado na edição da Feira em Vitória e foi um verdadeiro sucesso!

Feira InovaES

A feira InovaES é um evento itinerante que tem como meta promover um debate com gestores públicos e sociedade em geral sobre o futuro das cidades capixabas com o uso da inovação e da tecnologia.

A programação do InovaES contará com palestras, rodadas de negócios e cases de sucesso.

As inscrições estão abertas no link: https://curt.link/InovaES