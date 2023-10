Oportunidade de estudar agora na UVV – Universidade Vila Velha Polo Cachoeiro

A Universidade Vila Velha (UVV), Polo Cachoeiro de Itapemirim, está com inscrições abertas para cursos de graduação em diversas áreas: humanas, exatas, negócios, saúde, entre outros. A universidade está recebendo inscrições para entrada imediata até o dia 13 de outubro e com uma condição especial: a primeira parcela será de somente R$ 49,90 em qualquer curso de graduação EAD.

Na modalidade EAD, a UVV possui mais de 100 cursos entre graduação, pós-graduação, MBA e capacitação (CLIQUE AQUI E GARANTA SUA INSCRIÇÃO).

Com aulas semanais ao vivo, os alunos podem participar na hora agendada pela instituição, ou ainda, escolher o melhor dia e horário para estudar, visto que as aulas ficam gravadas. As provas das disciplinas, são presenciais no polo.

A UVV é a única Universidade particular do Estado, a melhor do Brasil e uma das únicas brasileiras a integrar o Times Higher Education (THE), o mais respeitado ranking universitário do mundo com 8 credenciamentos internacionais, que compõe universidades com grande impacto social nas ações que elas realizam para enfrentar as questões globais.

Universidade Vila Velha no metaverso

Além disso, a UVV é a primeira universidade particular do Brasil a possuir um campus universitário no metaverso, o XReality. A plataforma promete revolucionar o ensino superior no Espírito Santo, oferecendo uma experiência acadêmica imersiva e altamente interativa.

O XReality oferece uma abordagem inovadora no aprendizado, com aulas participativas que utilizam recursos visuais e interativos. Além disso, proporciona espaços para eventos e palestras, salas de estudo em grupo e interação direta com o mercado por meio de parcerias.

A proposta é potencializar o princípio da inovação que move a UVV através de um ambiente virtual, pioneiro entre as instituições de ensino superior do Brasil, que disponibiliza espaço para diversas atividades de ensino, extensão e eventos.

Polo Cachoeiro

A Universidade Vila Velha (UVV), Polo Cachoeiro de Itapemirim, recebe o aluno de forma humanizada, oferecendo além de um atendimento individual, uma localização privilegiada, no bairro Gilberto Machado, próximo ao Jaraguá Tênis Clube.

Os interessados em saber mais e conhecer todos os cursos disponíveis na Universidade podem acessar o site www.uvv.br, ou entrar em contato pelo WhatsApp do Polo Cachoeiro de Itapemirim pelo (28) 99962-4748 (clique aqui).