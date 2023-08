Paciente emociona médico ao se ver pela primeira vez após cirurgia de catarata

No recente episódio do podcast do AQUINOTICIAS.COM, o Dr. Paulo Ney Vianna Filho, da Clínica de Oftalmologia CEMES, em Cachoeiro de Itapemirim, trouxe à tona as impressionantes inovações na cirurgia de catarata. Durante a entrevista, ele compartilhou informações importantes sobre a evolução da intervenção cirúrgica e como os avanços tecnológicos revolucionaram a forma como é realizada.

Antigamente, a cirurgia de catarata era considerada um último recurso, muitas vezes adiada até que a visão do paciente estivesse significativamente prejudicada. Dr. Paulo Ney Vianna Filho comparou esse cenário ao antigo conceito de “esperar a catarata amadurecer”, uma prática que frequentemente resultava em uma perda substancial da qualidade de vida e da acuidade visual do paciente antes de qualquer intervenção ser considerada.

No entanto, no podcast ele revelou como a situação mudou drasticamente nos últimos anos, graças aos avanços médicos notáveis.

“Com os avanços tecnológicos e as técnicas cirúrgicas aprimoradas, a Cirurgia de Catarata tornou-se uma intervenção rotineira e de alta precisão”, afirmou o especialista durante o bate-papo. Ele mencionou que a abordagem anterior de esperar pela “maturação” da catarata é obsoleta, pois agora é possível tratar a catarata assim que ela começa a afetar a qualidade de vida do paciente.

