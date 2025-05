Pernambucanas reinaugura loja em Cachoeiro com 20% de desconto

A loja Pernambucanas reinaugura sua unidade em Cachoeiro de Itapemirim após uma revitalização completa. Para comemorar, a loja oferece 20% de desconto em todos os produtos das seções de moda e lar para compras realizadas com o Cartão Pernambucanas na próxima quinta-feira (8), sexta-feira (9) e sábado (10).

E para marcar esse recomeço com estilo, a loja está oferecendo 20% de desconto em todos os produtos das seções de moda e lar — isso mesmo, moda feminina, masculina, infantil, cama, mesa, banho e decoração — para quem comprar com o Cartão Pernambucanas. A promoção é válida nos dias 8, 9 e 10, então já pode colocar o lembrete no celular!

Se você gosta de garimpar roupas novas, descobrir tendências ou simplesmente se deliciar entre os corredores com itens pra toda a família, essa é a hora. A Pernambucanas de Cachoeiro está mais bonita, mais completa e preparada para te receber com muito mais conforto e variedade.

Então fica o convite: celebre a nova fase com a Pernambucanas. Com tanta promoção assim, fica até difícil voltar de mãos vazias. A Pernambucanas fica na Praça Senador Luiz Tinoco. n⁰ 20, no Centro de Cachoeiro.

🚧 OBRAS FINALIZADAS🚧

Chegou a hora de comemorar🎉🎊

E a Pernambucanas tem uma grande novidade:

Vamos REINAUGURAR e você vai ganhar 20% DE DESCONTO! 🛍️💳

Somente nesta:

🗓️ Quinta, Sexta e Sábado

✅ 20% OFF em todo o CAMA MESA E BANHO

✅ 20% OFF em todo o VESTUÁRIO

✅ Toda a loja em até 10x SEM JUROS

É a sua chance de comprar o presente de DIA DAS MÃES com um SUPER DESCONTO 💝