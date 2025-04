Pré-Assembleia em Atílio Vivácqua Reforça Liderança do Sicoob Credirochas

A cooperativa Sicoob Credirochas realizou, na última terça-feira (2), sua pré-assembleia em Atílio Vivácqua, reunindo associados, membros do conselho administrativo e representantes da sociedade local. O evento, que faz parte de uma série de encontros nos estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo e São Paulo, destacou a força da cooperativa na região.

Um dos pontos ressaltados foi a expressiva participação do Sicoob Credirochas no mercado financeiro local. Atualmente, a cooperativa detém quase 80% das movimentações financeiras em Atílio Vivácqua, evidenciando sua importância para a economia do município.

Durante a pré-assembleia, o prefeito Helinho destacou a parceria da instituição para o município: “O Sicoob Credirochas é um parceiro fundamental para Atílio Vivácqua. Sua forte presença, com quase 80% das movimentações financeiras da cidade, demonstra a confiança dos nossos cidadãos e a importância da cooperativa para o desenvolvimento econômico local. Acreditamos que juntos, prefeitura e Sicoob, podemos continuar construindo um futuro ainda melhor para nosso município.”

Segundo o Presidente Tales Machado: “em cada pré-assembleia, como a de Atílio Vivácqua, reforçamos nosso compromisso com a transparência e a proximidade com os cooperados. Apresentamos os resultados de forma clara e objetiva, convidando à participação ativa de todos. A confiança é o pilar da nossa cooperativa, e essa confiança se constrói com informação, diálogo e o envolvimento de cada membro. É inspirador ver o impacto do Sicoob Credirochas em cidades como Atílio, onde fazemos a diferença na vida das pessoas e no desenvolvimento econômico local.”

A realização das pré-assembleias, como a de Atílio Vivácqua, demonstra o compromisso do Sicoob Credirochas com a transparência e a proximidade com seus cooperados, princípios que fortalecem a confiança mútua e o crescimento da cooperativa.