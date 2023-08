Prêmio Destaque Empresarial Cachoeiro 2023 está com votação aberta

O Grupo Vida Capixaba está com a votação aberta para o Prêmio Destaque Empresarial Cachoeiro 2023. O prêmio destaca as principais marcas e empresas que contribuíram significativamente para o desenvolvimento econômico e social da região.

Os residentes e apoiadores de Cachoeiro de Itapemirim agora têm a oportunidade de expressar seu apoio às marcas, que consideram verdadeiras referências. A votação é conduzida de maneira simples e prática, através do formulário oficial do Grupo Vida Capixaba: https://curt.link/vidacapixaba.

Ao acessar o link, os votantes podem selecionar as marcas e empreendedores que mais os impressionaram ao longo do ano.

A votação, que começou no dia 16 de agosto, segue até quarta-feira (23), às 22h. Cada voto contribuirá para determinar as empresas que serão premiadas como Destaque Empresarial Cachoeiro 2023.

O Grupo Vida Capixaba acredita que essa iniciativa é uma forma de valorizar e incentivar as organizações e empreendedores locais que se destacam em suas respectivas áreas. A premiação ocorrerá em um evento especial, onde serão anunciadas as marcas vencedoras.

Para mais informações sobre a votação e o prêmio, acompanhe pelo @vidacapixaba.

