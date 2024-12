Presentão de Natal: Associado Sicoob Credirochas ganha moto zero na campanha Capital Premiado Sicoob

A campanha Capital Premiado 2024 do Sicoob transformou a vida de milhares de associados em todo o Brasil, distribuindo prêmios como pontos Coopera, motos e carros. Entre os ganhadores, está Welington da Silva Almeida, associado do Sicoob Credirochas há 2 anos, de Cachoeiro de Itapemirim, que foi contemplado com uma moto zero-quilômetro.

Tales Machado, presidente do Sicoob Credirochas, comemorou o resultado. “É muito gratificante ver um associado da nossa região sendo premiado em uma campanha nacional como esta. A Capital Premiado foi uma forma de valorizar quem confia na cooperativa e participa do nosso modelo de negócios.”

A promoção, que já chegou ao fim, distribuiu 3.500 vale-compras de 10.000 pontos Coopera, além de prêmios maiores como 18 motos (Honda XRE) e 16 carros (Volkswagen T-Cross).

Welington, ao receber o prêmio, expressou sua felicidade: “Eu estou muito feliz com esse presentão no final do ano, com essa moto que eu acabei de ganhar. Eu sou prova viva de que vale a pena acreditar, vale a pena participar.”

Sobre o Sicoob Credirochas

O Sicoob Credirochas faz parte de uma rede de cooperativas financeiras presente em todo o Brasil. O Sicoob promove cooperação, pertencimento e responsabilidade social, com mais de 7,5 milhões de cooperados. Por meio do cooperativismo, busca gerar crescimento coletivo, apoio mútuo e solidariedade.

Mesmo com o encerramento da Capital Premiado, o Sicoob segue criando oportunidades para seus associados, reforçando o compromisso de gerar valor e promover o desenvolvimento de todos.