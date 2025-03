Revisão completa com benefício exclusivo para o seu veículo? Confira

A Contauto Auto Center em Cachoeiro de Itapemirim preparou uma oferta especial para celebrar o Mês do Consumidor, com um benefício focado na sua segurança e conforto ao dirigir. Ao realizar a revisão completa do seu veículo na unidade, você ganha a cristalização do para-brisa.

Este serviço, que melhora significativamente a visibilidade em dias de chuva e aumenta a segurança na estrada, é um presente da Contauto Auto Center para seus clientes. A promoção é válida até o dia 30 de março de 2025 e é aplicável a todos os clientes que realizarem a revisão completa do veículo no valor acima de R$549,00 reais.

“A segurança dos nossos clientes é sempre a nossa prioridade”, afirma a equipe da Contauto Auto Center. “Com a cristalização do para-brisa, queremos garantir que você tenha a melhor visibilidade possível, especialmente em condições climáticas adversas”.

Detalhes da Promoção:

Benefício: Cristalização do para-brisa.

Cristalização do para-brisa. Período: Até 30 de março de 2025.

Até 30 de março de 2025. Condição: Realização da revisão completa a partir de R$ 549,00.

Realização da revisão completa a partir de R$ 549,00. Observação: Serviço válido apenas para o para-brisa do veículo.

A Contauto Auto Center em Cachoeiro de Itapemirim, localizada na Rua Délio Moreira Lima, oferece uma gama completa de serviços automotivos, desde a venda de pneus e lubrificantes até serviços especializados como alinhamento, balanceamento e higienização.

“Estamos comprometidos em oferecer serviços de alta qualidade e promoções que realmente beneficiem nossos clientes”, garante a equipe da Contauto Auto Center. “Venha celebrar o Mês do Consumidor conosco e cuide do seu veículo com quem entende de segurança e qualidade”.

Serviço:

Endereço: Rua Délio Moreira Lima, nº 1255, Bairro Boa Esperança, Cachoeiro de Itapemirim

Rua Délio Moreira Lima, nº 1255, Bairro Boa Esperança, Cachoeiro de Itapemirim Contato: WhatsApp (28) 3199-0997

WhatsApp (28) 3199-0997 Instagram: @contautoautocenter