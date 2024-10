Risco energético: como pagar mais barato na conta de luz em meio à instabilidade no setor?

Possíveis cenários de escassez hídrica estão balançando o mercado de energia e o consumidor já sente os efeitos. O Brasil tem a segunda conta de luz mais cara do mundo e, o que já não era bom, tem ficado ainda pior nos últimos meses de 2024.

Após quase três anos, o governo acionou bandeira vermelha patamar 1 para o mês de setembro e a bandeira vermelha patamar 2. Para novembro, as perspectivas também não são boas.

Neste contexto, o Mercado Livre de Energia não está isento do risco energético. Assim como em qualquer outro ambiente competitivo, os compradores e vendedores devem estar conscientes de avaliações do risco de comprar e vender energia com base

em previsões do preço em um cenário de possível escassez hídrica.

E a gestora de energia tem um papel fundamental neste processo, na medida em que apresenta ao cliente os fatores que podem influenciar no valor pago, e também indicar o melhor momento de compra, independentemente da empresa já ter finalizado a migração para o Mercado Livre de Energia.

Antes de tudo: o que é o Mercado Livre de Energia

O mercado livre de energia (MLE) é um ambiente em que consumidores podem escolher seus fornecedores de eletricidade, negociando diretamente contratos de compra com geradores e comercializadores. Também é possível negociar condições contratuais, como prazos e volumes de energia, o que proporciona maior controle sobre os custos.

Ele se diferencia do mercado cativo, que é composto por consumidores que não têm a opção de escolher seu fornecedor e estão presos aos preços da distribuidora. Com migração para o MLE, a distribuidora fica responsável somente pela entrega da energia.

Para entrar no Mercado Livre de Energia, é necessário realizar o rompimento do contrato de fornecimento de eletricidade com a distribuidora. Esse processo pode ser um pouco complexo e, por isso, é recomendado que seja feito por uma gestora de energia.

Qual é a importância de contratar uma gestora elétrica para evitar riscos energéticos?

Com sólido conhecimento técnico e de mercado, as gestoras podem prever e mitigar riscos relacionados a flutuações de preços, escassez de recursos ou mudanças regulatórias, indicando novas oportunidades de economia e melhor momento de compra, inclusive para empresas que já estão no Mercado Livre de Energia.

Através de um monitoramento do consumo, as gestoras podem ajudar a empresa a prever futuras demandas energéticas, evitando surpresas e garantindo a melhor tomada de decisão.

Dessa forma, as gestoras não somente protegem a empresas de flutuações de preço e mudanças regulatórias, mas também contribuem para uma gestão financeira mais eficiente e sustentável, sendo essencial para garantir os melhores resultados no Mercado Livre de Energia.

Conheça a Clarke Energia, gestora que tem conquistado cada vez mais clientes em Cachoeiro

A Clarke Energia é uma gestora independente, que carrega uma história de sucesso por todo o Espírito Santo. Angramar, MSG Stones e Gilgran são apenas alguns dos mais de 60 clientes da gestora no estado capixaba.

Dentre seus diferenciais, a Clarke se destaca pela transparência e alta tecnologia aplicada aos processos. A empresa possui um marketplace próprio, com mais de 70 fornecedores disponíveis, além de uma área do cliente altamente personalizada, onde ele consegue ver o percentual de economia e etapas da migração.

“Estamos extremamente orgulhosos com o crescimento da Clarke Energia na região. Nosso objetivo é transformar o modo como as empresas gerenciam seu consumo de energia, promovendo sustentabilidade e economia, e é nítido o quanto isso tem feito a diferença para as empresas daqui. A Cerâmica Cimaco, por exemplo, conseguiu uma economia de 33% em um mês no Mercado Livre de Energia”, explica Pedro Rio, CEO da Clarke.

Acesse o site da Clarke e saiba mais sobre!