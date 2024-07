Salão de beleza Wanessa Soares aposta em consultoria de cor e outras inovações

Wanessa Soares trabalha na área da beleza há mais de 15 anos, todavia, nem sempre teve seu espaço particular. Em sua trajetória, a cabeleireira já trabalhou atendendo em residências e também em salões de terceiros, até que, há seis anos, conseguiu levar seu próprio espaço para Guaçuí-ES. Com a realização desse sonho, Wanessa decidiu que entregaria para as suas clientes um trabalho diferenciado e de qualidade, e assim tem feito.

Em seu novo espaço, inaugurado há 5 meses, Wanessa Soares oferece atendimento 100% personalizado. Ela é especialista em tratamento capilar e consultoria de cor, o que a permite analisar a necessidade específica de cada cliente e aplicar a solução adequada. Para quem vai fazer coloração, mechas, Wanessa consegue eleger o melhor tom através da análise, percepção e comparação, até chegar em um resultado mais harmônico.

Todo esse conhecimento é fruto de um dos cursos que Wanessa já fez: o de consultoria de cor e visagismo. A cabeleireira é técnica regional da Ecosmetics, marca brasileira que está há anos no mercado nacional e internacional e tem se consolidado cada vez mais nos melhores salões.

O salão

Além de toda a qualificação de Wanessa Soares, o seu espaço de beleza é totalmente equipado para receber as clientes de maneira aconchegante. Já no lavatório, Wanessa oferece uma cadeira que faz massagem enquanto os cabelos estão sendo lavados.

Na hora dos procedimentos, as clientes também recebem mimos como cappuccino, biscoitos e até cobertores na época do frio. A cabeleireira conta que o salão foi pensado para oferecer uma verdadeira experiência para quem frequenta.

Hoje, Wanessa Soares conta com duas colaboradoras que potencializam os serviços do salão. Juliana Souza é auxiliar da cabeleireira e Nathália Alves tem uma área de design de sobrancelhas dentro do espaço.

Wanessa enfatiza que sua busca por conhecimento é constante, tudo para entregar o melhor para as clientes. Além disso, ela conta que a parte administrativa e todos os “bastidores” do salão têm o apoio do seu marido, Wagner da Silva.

Serviço

Espaço de beleza Wanessa Soares

Endereço: Rua Emiliana Emery, 82 – Centro, Guaçuí – 29560000

Telefone: 28 99881-2272