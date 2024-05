Sicoob Credirochas inaugura 1ª agência financeira de Itaoca Pedra

O Sicoob Credirochas inaugura, nesta quinta-feira (9), mais uma agência em Cachoeiro de Itapemirim. Desta vez, o Credirochas chega ao distrito de Itaoca Pedra, fortalecendo o desenvolvimento econômico do município por meio do cooperativismo.

A agência é a primeira instituição financeira da região e está localizada na rua Deoclécio Cossi. A filial oferece à comunidade instalações modernas e funcionais, com atendimento humanizado e soluções financeiras completas e acessíveis.

Principal produtor de rochas do município e distrito mais populoso de Cachoeiro de Itapemirim, Itaoca Pedra viverá um novo momento no cenário econômico regional com a chegada da cooperativa de crédito.

Para Tales Pena Machado, presidente do Sicoob Credirochas, a inauguração da agência garante não só acesso aos serviços financeiros, mas dignidade e comodidade aos futuros associados, que antes precisavam atravessar 26 quilômetros para ter acesso a instituições bancárias.

“Era um desejo, um sonho antigo levar o Credirochas para Itaoca Pedra, que embora tenha um potencial econômico fantástico, não é valorizada como deveria. Quem conhece o setor de rochas sabe da importância desse distrito para nossa cidade, para nossa economia, nosso Estado. Estamos falando do maior produtor de mármore e granito da região Sul, do valor que esse lugar tem para o desenvolvimento regional. Tenho certeza que a comunidade, a cooperativa, os associados, todos terão resultados positivos com a chegada do Credirochas”, destacou.

Sobre o Sicoob Credirochas

Há 25 anos, o Sicoob Credirochas aproxima pessoas e sonhos, fortalece o desenvolvimento econômico e social e cria oportunidades por meio do cooperativismo. Presente em 19 municípios brasileiros. O Credirochas conta com 6 agências no Espírito Santo (Atílio Vivácqua, Cachoeiro e Muqui), 17 agências no Rio de Janeiro e uma agência em São Paulo.

O Credirochas se destaca não só como cooperativa de crédito, mas como um agente transformador, impulsionando o progresso e o bem-estar de seus cooperados e de toda a sociedade.