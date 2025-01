Sicoob Credirochas inaugura 29ª agência e amplia presença em Nova Friburgo

O Sicoob Credirochas inaugurou, nesta quinta-feira (23), sua 29ª agência, a segunda no município de Nova Friburgo, Rio de Janeiro. A nova unidade faz parte do plano de expansão da instituição financeira cooperativa, que já está presente em 16 municípios do estado do Rio e também nos estados do Espírito Santo e São Paulo.

A abertura da nova agência representa um importante passo para o fortalecimento da economia local. Por meio do modelo cooperativista, o Sicoob Credirochas oferece soluções financeiras acessíveis e contribui para o desenvolvimento sustentável das comunidades onde atua.

Para o presidente Tales Machado, “ficamos felizes em inaugurar mais uma agência, especialmente em Nova Friburgo, um importante município da região Serrana do Rio de Janeiro, onde o modelo cooperativo tem sido amplamente aceito e valorizado. Isso é resultado do trabalho sólido do Sicoob Credirochas, que vem expandindo sua atuação com sucesso. Estamos crescendo em todo o Brasil, sempre com o compromisso de priorizar o cooperado.”

Com 25 anos de história, o Sicoob Credirochas se consolidou como uma instituição sólida e comprometida com o desenvolvimento de seus cooperados. Ao longo de sua trajetória, o Sicoob Credirochas tem se destacado não apenas como uma cooperativa de crédito, mas como um agente de transformação social. A instituição promove a inclusão financeira, fomenta o empreendedorismo e apoia iniciativas que contribuem para o progresso e o bem-estar das comunidades onde está presente. A expansão da rede de atendimento é mais um reflexo desse compromisso com o desenvolvimento sustentável e com a geração de oportunidades para todos.

A presença do Sicoob Credirochas em Nova Friburgo, agora com duas agências, promete impulsionar ainda mais o cenário econômico local, oferecendo aos moradores e empreendedores do município acesso a serviços financeiros justos e a uma filosofia cooperativista que valoriza o crescimento coletivo.