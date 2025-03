Sicoob Credirochas realiza mais pré-assembleias no ES, RJ e SP

Nesta semana, o Sicoob Credirochas realizou mais três pré-assembleias presenciais, dando continuidade à série de 18 encontros programados nos estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo e São Paulo.

Os eventos ocorreram na terça-feira (25), em Resende; na quarta-feira (26), em Volta Redonda, que contou com a participação de mais de 1.200 pessoas; e na quinta-feira (27), em Barra Mansa no estado do Rio de Janeiro. Todas as reuniões tiveram a presença do presidente Tales Machado.

O presidente Tales Machado ressaltou a importância de estar próximo aos cooperados, apresentando os números de forma transparente e se colocando aberto a perguntas. Ele enfatizou: “A transparência na prestação de contas é o alicerce da confiança entre a cooperativa e os cooperados. A presença e a participação são fundamentais para o fortalecimento da nossa cooperativa.”

As pré-assembleias têm como objetivo apresentar os resultados da cooperativa em 2024 e as metas para 2025.

Os encontros continuam na próxima semana, conforme o seguinte calendário:

Segunda-feira (31): São José dos Campos, SP

Terça-feira (1°): Atílio Vivácqua, ES

Quarta-feira (2): Muqui, ES

Quinta-feira (3): Cachoeiro de Itapemirim, ES

O Sicoob Credirochas reforça seu compromisso com a transparência e a participação ativa dos cooperados no desenvolvimento da cooperativa. A presença dos associados é fundamental para fortalecer os laços e alinhar os objetivos para o próximo ano.