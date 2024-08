Sicoob Sul beneficia projetos sociais

No dia 13 de agosto, o Sicoob Sul realizou, no Bom Gosto, em Cachoeiro de Itapemirim, a assinatura dos termos de parceria do 6º Edital do Fundo de Investimento Social (FIS), um marco significativo na parceria entre a cooperativa e diversas entidades no Espirito Santo e Rio de Janeiro. Criado em 2018, o FIS do Sicoob Sul até 2023 já investiu mais de R$ 1.400.00,00 em 47 projetos que fizeram a diferença na qualidade de vida das comunidades.

Em 2024 serão apoiados 24 projetos em 15 municípios, um valor de R$ 608.122,94, beneficiando 8.268 pessoas, abrangendo projetos voltados para educação, saúde, esporte e assistência social. Um compromisso do Sicoob Sul com o desenvolvimento social dos municípios onde atua.

“Trabalho há mais de 20 anos ensinando bodyboard a crianças em Farol de São Tomé, litoral de Campos dos Goytacazes, formando cidadãos de bens e dando oportunidade. Agradeço muito ao Sicoob Sul pelo que está fazendo para nossa escola e por muitas outras instituições”, destacou Bruno Henrique coordenador da Associação de Bodyboard do Farol de São Tomé.

Denise Vargas Azevedo, presidente do Centro de Educação Infantil Nossa Senhora da Penha em Castelo-ES, disse que esta parceria ajudará muito o desenvolvimento das crianças juntos a nossa entidade. “Gostaria de expressar ao Sicoob Sul nossa gratidão de ter sido contemplada com dois projetos sociais que contribuirão para nosso atendimento as crianças”.

De acordo com Ediene Maria Messias, diretora operacional do Sicoob Sul, o projeto acontece desde 2019 e desde a primeira edição já foram destinados mais de 1,4 milhão para custeio dos projetos. “Esse ano a cooperativa está disponibilizando mais de 608 mil reais, são 24 instituições, 12 localizados no estado do Rio e 12 no Espírito Santo, beneficiando cerca de 9 mil pessoas.

O evento contou com a presença de representantes das entidades beneficiadas, dos conselheiros de administração Antônio Carlos de Freitas Junior, Cristiano Bressan de Souza e Maria Thereza Moraes Braga, conselheiros fiscais Fernando Santos Moura e Luiz Carlos Tófano, diretores Luiz Fernando Bonandi, Ediene Maria Messias, responsável pelos projetos sociais Amanda Lima, gerentes e colaborados do Sicoob Sul.