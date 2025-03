Sicoob Sul inaugura agências no Rio de Janeiro

Visando o crescimento, desenvolvimento e expansão de sua atuação, o Sicoob Sul inaugurou, nos dias 12 e 13 de março, as agências nos bairros Recreio e Bangu, na cidade do Rio de Janeiro. Com essas novas unidades, a cooperativa totaliza 42 agências, sendo 16 no Espírito Santo e 26 no estado do Rio de Janeiro, proporcionando aos seus associados mais oportunidades de negócios e promovendo justiça financeira com prosperidade.

“O Rio de Janeiro tem nos recebido muito bem. Já são diversas agências em todo o estado, o que nos permite atender uma população ainda maior e suprir as necessidades dos empreendedores. Estou muito feliz com esse crescimento. Estamos levando os benefícios do cooperativismo para mais pessoas”, destacou o presidente do Sicoob Sul, Rubens Moreira.

De acordo com o diretor de operações e negócios do Sicoob ES, Alecssandro Casassi, as duas novas agências oferecem um ambiente confortável e um atendimento diferenciado e humanizado. “Estamos conscientizando cada vez mais pessoas sobre as diferenças entre uma instituição financeira cooperativa e uma instituição tradicional”, afirmou Casassi.

Estiveram presentes também o vice-presidente do Sicoob Sul, Ely Decothé Junior, a conselheira de administração Maria Thereza Moraes Braga, os conselheiros fiscais Luiz Carlos Tófano e José Gilberto Machado, os diretores do Sicoob Sul, Luiz Fernando Bonandi, Ediene Messias e Carlos Henrique Bispo, o gerente regional de negócios do Rio de Janeiro, Paulo Brinati, além de gerentes, associados e autoridades.