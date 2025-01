Sicoob sul inaugura sua 40ª agencia

O Sicoob Sul inaugurou no dia 23 de janeiro, bairro Jardim Botânico, na cidade do Rio de Janeiro, sua 40º agência. Visando seu crescimento, desenvolvimento e aumentando sua capilaridade, trazendo para os seus associados mais oportunidade de negócio, promovendo justiça financeira com prosperidade.

“É uma alegria muito grande inaugurar mais uma agência do Sicoob Sul, 24ª no estado do Rio de Janeiro. Criamos capilaridade de pontos de atendimento aqui na cidade do Rio. Esperamos avançar mais em nosso projeto de expansão e crescer muito, esperamos que cada vez mais conheçam os benefícios do cooperativismo trazendo para as pessoas, empresas e comunidades os benefícios do cooperativismo”, destacou o presidente do Sicoob Sul, Rubens Moreira.

Para o diretor executivo do Sicoob/ES, Nailson Dalla Bernadina, o Siccob continua levando benefícios e soluções adequadas aos nossos cooperados. “Estamos ampliando a nossa rede e fazendo esse movimento que todo o Brasil está fazendo, que é de levar o cooperativismo a cada vez um número maior de pessoas e empresas. As pessoas estão percebendo a diferença entre uma instituição financeira cooperativada e uma instituição financeira privada. E isso está sendo muito bem aceito e a população do Rio de Janeiro tem nos abraçado”.

Estiveram presentes também o vice-presidente do Sicoob Sul, Ely Decothé Junior, os conselheiros da administração, Luiz Carlos Nemer e Antônio Carlos de Freitas Junior, conselheiros fiscais Luiz Carlos Tófano e José Gilberto Machado, os diretores do Sicoob Sul, Luiz Fernando Bonandi, Ediene Messias e Carlos Henrique Bispo, o gerente regional de negócios do Rio de Janeiro, Paulo Brinati, gerentes e associados, e o deputado estadual do Rio de Janeiro, Valdecy da Saúde.