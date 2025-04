Sicoob Sul realiza Assembleia Geral Ordinária

Na manhã desta quinta-feira, 25 de abril, a cooperativa Sicoob Sul realizou sua Assembleia Geral Ordinária no Cerimonial Athenas Hall, em Cachoeiro de Itapemirim. O encontro, iniciado às 9h, reuniu delegados, autoridades políticas, representantes de outras cooperativas em um momento de diálogo, prestação de contas e fortalecimento cooperativismo.

Entre os principais pontos da pauta esteve a apresentação do balanço referente ao exercício de 2024, que foi aprovado por unanimidade pelos delegados presentes — demonstrando a confiança e o reconhecimento à gestão da cooperativa. Também foi realizada a eleição do novo Conselho Fiscal, sendo eleitos efetivos José Gilberto Machado, Fernando Moura, Emildo Vieira de Azevedo e como suplente, Alexandre Mosquini.

O delegado de Cachoeiro de Itapemirim e presidente Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Cachoeiro de Itapemirim – ACISCI, destacou o trabalho desempenhado pela cooperativa e os benefícios que o comércio e a sociedade ganham com os resultados positivos do Sicoob Sul gerados em 2024.

“Fechamos 2024 com números expressivos. Tivemos um resultado de mais de 200 milhões de reais em sobras, cerca de 4,3 bilhões de reais em ativos, mostrando que a cooperativa está cada vez mais fortalecida e tem a confiança dos nossos associados. Nosso propósito é sempre conectar pessoas, promovendo a justiça financeira com prosperidade, ” destacou o presidente do Sicoob Sul, Rubens Moreira.

Além dos delegados, o evento contou com a presença de representantes de cooperativas parceiras e de autoridades políticas locais e estaduais, o vice-presidente, Ely Decothé Junior; o diretor executivo do Sicoob ES, Nailson Dalla Bernadina; Alecssandro Casassi, o diretor de operações e negócios do Sicoob ES; o diretor executivo da OCB/ES e vice-presidente do SEBRAE/ES, Carlos André de Oliveira; os diretores do Sicoob Sul, Luiz Fernando Bonandi, Ediene Maria Messias, além de conselheiros administrativos, fiscais e gerentes de agências e colaboradores.

A Assembleia Geral Ordinária é um dos momentos mais significativos do calendário cooperativista, pois garante o exercício da democracia interna e a escuta ativa das necessidades dos cooperados, além de orientar as decisões estratégicas para o futuro da instituição.