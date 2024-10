Sicoob Sul – Um novo espaço em Marataízes

O Sicoob Sul abriu as portas de sua nova agência em Marataízes, localizada na Av. Simão Soares, na Barra de Itapemirim no dia 07 de outubro. Com um espaço amplo e moderno, a nova agência visa oferecer mais conforto e um atendimento personalizado, reforçando a proximidade e a confiança entre a cooperativa e seus associados.

Vinícius Cazelli, associado e Oficial do Cartório de Registro de Imóveis, parabenizou o trabalho que o Sicoob Sul vem desenvolvendo no munícipio e destacou o desempenho da equipe.

Para o presidente do Movimento Empresarial Sul do Espírito Santo (MESSES), Antônio Carlos Freitas Junior, essa agência vem coroar todo o trabalho que o Sicoob Sul tem realizado em Marataízes, oferecendo um serviço diferenciado e uma excelente estrutura para acolher todos os cooperados.

“Marataízes é uma cidade acolhedora e merecia uma agência mais espaçosa, que proporcionasse mais conforto aos cooperados, em uma localização estratégica.” – Rubens Moreira, presidente Sicoob Sul.

Presente também no evento, o vice-presidente Ely Decothe, os diretores Luiz Fernando Bonandi e Ediene Maria Messias, os conselheiros fiscais José Gilberto Machado, Fernando Santos e Juliano Chaves, diversos cooperados da região e o prefeito eleito de Marataízes, Toninho Bittencourt.

A abertura desse novo espaço, reafirma a posição de destaque do Sicoob Sul no setor cooperativista da região, buscando continuamente inovação e melhorias para seus cooperados.