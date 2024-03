Transforme seu futuro: inscrições abertas para curso de odontologia em Cachoeiro

A Faculdade América em parceria com a Faculdade Soberana trazem uma super oportunidade em Cachoeiro de Itapemirim: curso de Odontologia. Esta colaboração promete trazer uma oferta educacional de alta qualidade, equipada com as melhores oportunidades para os aspirantes a profissionais de saúde.

O curso de Bacharelado em Odontologia oferecido pelas instituições possui uma duração de 4 anos em regime integral e 5 anos no período noturno. O foco está em proporcionar uma formação completa e abrangente, com ênfase na excelência acadêmica e prática profissional. Os alunos terão acesso aos melhores laboratórios, uma infraestrutura moderna e professores altamente capacitados, mestres e doutores com vasta experiência nas áreas.

Uma das características distintivas deste programa é a ênfase na prática clínica desde os primeiros períodos. A Faculdade Soberana oferece uma clínica odontológica própria, equipada com tecnologia de ponta, incluindo raio-x digital, ficha de paciente online e equipamentos de última geração. Além disso, medidas rigorosas de segurança estão em vigor, com investimentos em protocolos de esterilização avançados, incluindo o uso de luzes ultravioleta e divisórias adaptadas para garantir um ambiente seguro e propício ao aprendizado.

“Nosso objetivo é preparar os alunos não apenas para se destacarem no mercado de trabalho, mas também para liderarem as mudanças que moldarão o futuro da saúde”, afirma Pitiguara Coelho, diretor da Faculdade América. “Com um corpo docente altamente qualificado e uma abordagem inovadora e prática de ensino, estamos confiantes de que nossos alunos estarão bem preparados para enfrentar os desafios do mundo real.”

As inscrições para o curso de Odontologia já estão abertas. Os interessados devem se inscreverem o mais rápido possível para garantir sua vaga e aproveitar esta oportunidade única de transformar seu futuro na área da saúde.

Para mais informações sobre o curso e o processo de inscrição, visite o (clique aqui) ou entre em contato pelos canais de comunicação disponíveis.

Inscrições online: clique aqui

Instagram: @faculdade.america

WhatsApp: Clique aqui e fale com a Faculdade América