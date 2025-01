Um marco na história da Pif Paf Alimentos, valorizando quem constrói nossa trajetória de olho no futuro

É tempo de relembrar o ano que passou e olhar para o futuro que virá. Então, vamos rever alguns capítulos importantes da história da Pif Paf Alimentos em 2024, um ano desafiador, mas também de avanços que são um marco na trajetória da empresa.

Com a dedicação e esforço de todos, a Companhia caminhou rumo à tão sonhada virada e à volta dos bons tempos. Além disso, o ano foi marcado pelo esforço contínuo da Pif Paf em não abrir mão de um valor inegociável: ter o colaborador no centro das decisões.

“Encerramos 2024 com a satisfação de termos colocado em prática avanços importantes, mesmo em um cenário desafiador. Cada benefício implementado reflete nosso compromisso com as pessoas que fazem a Pif Paf ser o que é. Esse foi o ano de reafirmarmos nosso compromisso com o colaborador como centro das decisões, porque sabemos que ele é nosso maior ativo”, destaca Giovanna Real Serra, Diretora de Gente, Gestão e Sustentabilidade.

Uma estratégia e muitos resultados

Em dezembro, completou-se um ano e 10 meses da volta de Luiz Carlos Mendes Costa ao comando da empresa como CEO. Profundo conhecedor dos desafios e, sobretudo, das potencialidades da Companhia, o retorno dele foi uma estratégia fundamental para a mudança de rota na gestão.

Com seriedade e compromisso, a Companhia retomou os bons resultados, a confiança e a reputação da empresa junto a fornecedores, clientes, parceiros integrados e, principalmente, junto aos colaboradores.

Colaboradores no centro das decisões

Em 2024, a Pif Paf escolheu priorizar a dedicação e a parceria diária dos seus colaboradores. Relembre com a gente os principais avanços em prol de quem caminha diariamente de mãos dadas com a empresa.

Piso salarial e vale-alimentação: a Pif Paf, por liberalidade, ou seja, por vontade própria, concedeu aumento do piso salarial acima do percentual estabelecido nas Negociações Coletivas junto aos sindicatos regionais que representam os colaboradores do setor em praticamente todas as unidades. Também por liberalidade, concedeu reajuste do vale-alimentação acima do percentual estabelecido nas Negociações Coletivas junto aos sindicatos regionais do setor que representam os trabalhadores. Isso foi aplicado em praticamente todas as unidades em que o aumento do valor do benefício esteve em pauta.

Kit de produtos: em reconhecimento à dedicação dos colaboradores, a Pif Paf passou a oferecer um kit de produtos das suas marcas para trabalhadores operacionais das indústrias por assiduidade, ou seja, para os que se comprometem 100% com o cumprimento da escala de trabalho mensal. A iniciativa já existia na Uniaves (ES) e foi implementada em 2024 nas unidades da Pif Paf em Minas Gerais (Visconde do Rio Branco, Viçosa, Leopoldina, Patrocínio e Polo Pará de Minas) e na Fricasa (SC).

Saúde e bem-estar: o Wellhub (antigo Gympass) está de volta! O retorno do benefício, para todos os colaboradores e seus familiares – são considerados integrantes da família ou dependentes: cônjuges/companheiros, filhos, pais ou outra pessoa do núcleo familiar –, é resultado do esforço e parceria entre o Wellhub e a Pif Paf. Ainda melhor e mais moderno, o Wellhub oferece uma ampla rede de serviços de exercícios físicos, meditação, yoga, nutrição, qualidade do sono e até saúde financeira.

Volta das comemorações dos aniversariantes do mês: na Pif Paf, aniversário é para ser celebrado! Por isso, a empresa está reunindo os aniversariantes do mês em um momento de confraternização nas unidades. O encontro, é claro, tem bolo, refrigerante, abraços, alegria e muito mais.

Folgas comunicadas com antecedência: para que todos os colaboradores possam se organizar e aproveitar melhor as folgas, emendas de feriado e paradas esporádicas da produção, a empresa passou a comunicar essas paralizações com mais antecedência.

Novos crachás: em 2024, a empresa investiu em novos crachás, que foram implantados em todas as unidades. Individuais, personalizados, com foto e nome de cada colaborador, eles darão maior segurança para a empresa e todos os trabalhadores, o documento é o que garante acesso às unidades.

Com a palavra, quem vivenciou de perto as melhorias em 2024: os colaboradores

Kayonara Vieira da Silva, colaboradora da Uniaves (ES), celebrou a volta das comemorações de aniversário. “Achei muito bom a volta da comemoração dos aniversários. É uma forma de demonstrar carinho com os colaboradores. Eu simplesmente amei, me senti abraçada e acolhida.”

Eva Maria da Silva, colaboradora de Patrocínio (MG), deseja que as novidades não se encerrem. “Quem faz a empresa funcionar são os colaboradores e por isso foi muito importante o aumento salarial esse ano, gerou motivação para continuarmos na Pif Paf. Espero que continuem com as melhorias”.

“Tivemos enorme satisfação em saber que o Sr. Luiz Carlos Mendes Costa estava de volta à frente da nossa empresa. Ele que por muitos anos esteve no comando e faz muita diferença em prol do crescimento e desenvolvimento da Companhia, oferecendo emprego e renda para todos nós. O retorno dele trouxe mais esperança e confiança para todos nós”, avalia Edimar Ferreira Lima, colaborador de Visconde do Rio Branco (MG).