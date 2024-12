Uniaves celebra com colaboradores: mais de mil cestas de Natal distribuem sabor e reconhecimento

Castelo, dezembro de 2024 – O Natal de 2024 trouxe um sabor ainda mais especial para os colaboradores da Uniaves, unidade Pif Paf Alimentos de Castelo (ES). Nos dias 14 e 19 de dezembro, a empresa realizou a tradicional entrega das cestas de Natal, distribuindo mais de mil kits cuidadosamente preparados com itens produzidos pela Companhia. Entre os destaques deste ano estavam a coxinha de frango, o lombo suíno temperado e a ave temperada da linha premium Bella Ceia, que elevaram a experiência gastronômica das famílias.

Para Elielson Lopes, monitor na recepção de aves do frigorífico, a cesta proporcionou momentos únicos com seus familiares. “Eu me senti muito feliz e agradecido pela cesta de Natal deste ano. Saber que o lombo suíno veio de nossa empresa traz ainda mais confiança e satisfação. Esses produtos tornam o momento em família ainda mais especial, pois é algo que não consumimos com frequência”, conta.

Elainia Saluci, auxiliar de produção, compartilha do mesmo entusiasmo. Segundo ela, a cesta trouxe felicidade tanto para si quanto para seus familiares. “Foi muito gratificante. Garantimos nossa ceia de Natal com produtos de alta qualidade, como o frango Bella Ceia. Saber que fazemos parte de uma empresa que produz essas delícias é motivo de orgulho e gratidão”, afirma.

Celebrar e valorizar

A experiência de levar à mesa produtos que passaram pelas mãos dos próprios colaboradores reflete o compromisso da Pif Paf em fortalecer os laços entre o ambiente de trabalho e as celebrações em família. “O objetivo principal dessa ação é valorizar nossos colaboradores, possibilitando que eles compartilhem com suas famílias os frutos do próprio trabalho”, explica Thiago Bessa, gerente industrial da Uniaves. “A alegria é imediata, especialmente quando percebem que a cesta inclui produtos da linha especial de Natal, como os da Bella Ceia. Isso reforça o orgulho de fazer parte da Companhia”, completa.

Além de valorizar os colaboradores, a seleção dos itens da cesta acompanha a evolução da Pif Paf. “Este ano, tivemos a oportunidade de incluir produtos premium que refletem o bom momento da empresa e nossa busca por proporcionar o melhor para nossos times”, destaca Bessa.

Com gestos como este, a Uniaves reafirma seu compromisso com as pessoas que tornam possível o sucesso da Companhia. A entrega das cestas não apenas celebra o fim de mais um ano, mas também reforça os valores de gratidão, reconhecimento e união que pautam a relação entre a Pif Paf e seus colaboradores.